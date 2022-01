A influenciadora digital, Flavia Pavanelli, surpreendeu ao usar vestido no valor de R$1,4 mil

CARAS Digital Publicado em 31/01/2022, às 12h57

A influenciadora Flavia Pavanelli (23) surpreendeu ao surgir com look queridinho e ousado nas redes sociais.

Em seu perfil no Instagram, Flavia compartilhou detalhes do look da marca Poster Girl, queridinha das influenciadoras, e que Jade Picon (20) usou em sua estreia no BBB.

Flávia apostou no look avaliado em R$1,4 mil, e para compor o look, a influenciadora usou uma bolsa da grife Prada, e um óculos chamativo.

E claro, fãs de Flavia aproveitaram o espaço para enaltecer a influenciadora, que esbanjou beleza e estilo com o look escolhido.

"Linda demais", escreveu um. "Impecável", disse outro. "Sem defeitos nenhum, tô passada", escreveu o terceiro. E ainda teve fã que comparou o estilo com o de Maddy, de Euphoria.

Esses looks com recortes e estampas são tendências de 2022, e prometem roubar a cena. Recortes que são bastante usados por Maddy, de Euphoria.

Flavia Pavanelli usa vestido da marca queridinha de Jade Picon: