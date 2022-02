Flávia Alessandra elege vestido branco curtinho para dia na praia e encanta web: ''Deusa''

Na praia, Flávia Alessandra surge em vestido ousado à beira-mar e coleciona elogios dos internautas

CARAS Digital Publicado em 18/02/2022, às 15h06

Nesta sexta-feira, 18, Flávia Alessandra (47) arrancou suspiros de seus seguidores ao compartilhar um registro curtindo o dia no litoral.

Rodeada por uma vista paradisíaca, a atriz apareceu com um vestido branco curtinho franjado e chamou a atenção dos internautas.

“Moody days call for the sun [dias mal-humorados chamam pelo Sol]”, escreveu ela na legenda da publicação, ostentando as curvas esculturais do corpão.

Logo os fãs apareceram para enchê-la de elogios. “Você é maravilhosa”, disse um. “A mais linda”, declarou outro. “Uma deusa”, afirmou mais um.

Nas redes sociais, a esposa de Otaviano Costa (48) é um verdadeiro sucesso quando o assunto é lançar tendências e sempre encanta com seus looks do dia.