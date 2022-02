Fernanda Paes Leme aposta em look 'all black' estiloso e fãs elogiam: ''Gata!''

Fernanda Paes Leme deixou seus seguidores babando ao exibir um look 'all black' super estiloso

CARAS Digital Publicado em 18/02/2022, às 17h10

Nesta sexta-feira, 18, Fernanda Paes Leme (38) decidiu usar suas redes sociais para exibir o look que escolheu para um evento.

A atriz publicou uma série de cliques onde ela aparece com um look 'all black', com um vestido curtinho de mangas longas, um cinto com uma fivela prateada e sapatinhos grifados, com laços gigantescos e cheio de brilho.

Ela também apostou em uma make poderosa, com um belo delineado e um batom rosado, além de usar os cabelos soltos e os fios lisos.

Na legenda, ela brincou com o evento que estava preparada para ir: "Nunca fui tão arrumada num churrascão".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "O look de milhões!", escreveu um. "Gata!", falou outro. "Perfeita!", disse um terceiro.

Boas lembranças!

Recentemente, Fernanda resgatou uma foto antiga que tirou ao lado do elenco do Sítio do Picapau Amarelo, durante uma participação que fez na série.

"Fepa só para baixinhos!", brincou ela na legenda do post.

Confira os cliques de Fernanda Paes Leme usando um look 'all black' estiloso: