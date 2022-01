Faustão usa relógio de R$ 1,3 milhão para apresentar seu programa na Band:

O apresentador Fausto Silva surpreendeu ao usar um relógio de R$ 1,3 milhão para apresentar seu programa

O apresentador Faustão (71) não esconde seu gosto por relógios, e desta vez, ele surpreendeu com um modelo avaliado em mais de R$ 1 milhão.

O modelo usado por Faustão é da marca suiça Audemars Piguet, no valor de US$ 247 mil dólares, em real, R$ 1,3 milhões.

Faustão usou o look no programa desta quarta-feira, 26, onde apresentou o 'Dança das Feras', com JC Violla, Ju Valcézia, Cynthia Martins e o cantor Vitor Kley como jurados.

Antonio Tabet brincou sobre o valor do relógio de Faustão ser o prêmio do BBB:"O Faustão leva o prêmio do #BBB22 no pulso. Literalmente", escreveu.

Para compor o look, Faustão ainda usou uma camiseta da marca Supreme no valor de R$ 2.052,00 e surpreendeu os espectadores.

