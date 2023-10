Fashionistas fazem ode à atmosfera parisiense

Semana de moda na cidade luz ganha desfile de famosas e dita novas tendências

Quando se está em Paris, as paisagens e monumentos são sempre os protagonistas. No entanto, quando a Cidade Luz recebe sua icônica Semana de Moda, os holofotes mudam de foco. A maratona fashion levou famosas do mundo inteiro para conferir as novidades da indústria diante de alguns dos pontos turísticos mais clássicos da capital francesa, como o famoso Museu do Louvre e a inconfundível Torre Eiffel.

E é claro que também teve tempero verde e amarelo nessa mistura, tanto entre as convidadas quanto na passarela. Jade Picon (22), Sasha Meneghel (25) e Silvia Braz (42) foram algumas das brasileiras que prestigiaram os desfiles, mas quem roubou mesmo a cena foi a bateria da Estação Primeira de Mangueira, escola de samba carioca convidada pela diretora criativa da Chloé, Gabriela Hearst (46), para embalar o desfile da grife. “Nossa delegação participou da Semana de Moda de Paris. Para a Estação Primeira, é uma honra levar samba e cultura brasileira para o mundo!”, exaltou a escola, em um comunicado oficial.

Depois de conferir todos os detalhes da Semana de Moda de Milão, na Itália, Silvia não conseguiu esconder a animação de estar novamente em Paris. “Um desfile lindo, elegante, colorido e alegre com rosas por toda parte. Aquela moda que deixa a gente mais feliz, mais para cima: foi exatamente assim que me senti após ver todos os looks”, disse a influencer, após marcar presença na apresentação da Balmain.

Entre os nomes internacionais, estrelas do cinema, da música e também da moda fizeram de tudo para ver de perto cada detalhe das novas coleções. Cher (77), Amanda Seyfried (37), Jennifer Lawrence (33), Charlize Theron (48) e Kate Moss (49) foram apenas algumas das que se renderam ao luxo parisiense. “Eu não vou fazer 50 anos. Não estou pensando nisso, não me sinto com quase 50. Sigo totalmente natural. Mas ainda fumo de vez em quando, não parei totalmente”, disse Kate, que completa 50 anos em janeiro de 2024. Já Jennifer opinou sobre o que considera elegante no mundo da moda. “Elegância sempre aparenta ser melhor se parece que foi feita com pouco esforço, com um luxo silencioso. É sobre atitude, não precisa exagerar”, pontua a estrela. Por sua vez, Charlize aposta na sua própria intuição fashion. “Já usei muitas roupas que as pessoas não gostaram, mas eu me achava linda! Isso que importa! Nunca me incomodei com as críticas das outras pessoas, pois quem precisa se sentir bem sou”, defendeu a vencedora do Oscar.

Olivia Wilde

Bateria da Mangueira embala desfile da marca Chloé

Jade Picon

Silvia Braz

Silvia Braz e Jade Picon

Sasha Meneghel

Taraji P. Henson

Usher e Erykah Badu

Cher

Kate Moss

Rosé, Austin Butler, Bateria da Mangueira Hailey Bieber, Kate Moss e Carla Bruni

Jennifer Lawrence

Modelos fazem acrobacias no desfile da Maison Ernest

Charlize Theron

FOTOS: GETTY IMAGES