Ex-BBB Paulo André aposta em look fashionista para sua festa: "Lindo"

Comemorando seu aniversário, Paulo André deu uma festa na última quarta-feira, 17, e apostou em um look fashionista para a ocasião

O ex-BBB Paulo André (23) está na contagem regressiva para seu aniversário, que é no próximo sábado, dia 20. E resolveu comemorar a data de forma adiantada, com uma festa especial para amigos e convidados.

Em seu perfil no Instagram, Paulo André compartilhou duas fotos mostrando sua produção para a festa que aconteceu em Vitória, Espírito Santo.

O atleta apostou em um look fashionista para a ocasião. Um colete da Dior Men, da coleção Verão 2022, foi o destaque do look. Paulo André completou a produção com acessórios em prata e óculos estilosos para curtir.

Nos comentários da sua publicação nas redes sociais, fãs e amigos de Paulo André aproveitaram o espaço para enaltecer a beleza do ex-BBB: "Lindo demais", escreveu um internauta. "Que lindeza!", disse outro. "Exxquece!", brincou o terceiro.

Veja o look usado por Paulo André:

Sem camisa, Paulo André dá zoom em abdômen trincado:

O atleta Paulo André, mais uma vez, arrancou suspiros de fãs ao compartilhar um clique quente em suas redes sociais. No sábado, 13, o ex-BBB surgir sem camisa em uma sequência de cliques exibindo o corpão definido.

Recordando um dia de praia, o atleta posou sem camisa, com um sorrisão no rosto, exibindo sua barriga trincada, braços musculosos e peitoral definido, além de exibir uma de suas tatuagens.

