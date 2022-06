Estilosa, Larissa Manoela aposta em conjuntinho rosa para evento em São Paulo e web elogia: ''Que mulher!''

Atriz Larissa Manoela arrasa na escolha do look para evento na capital paulista neste domingo, 05

CARAS Digital Publicado em 05/06/2022, às 13h29 - Atualizado às 13h41

A atriz Larissa Manoela (21) arrasou na escolha do look para evento na capital paulista neste domingo, 05! A famosa vai se apresentar nesta tarde na Praça Marechal Cordeiro de Farias, em São Paulo, para celebrar um ano de existência da sua operadora de telefonia móvel.

No evento, a artista cantará músicas do seu novo álbum Larissa Manoela A Milhão, e anunciará o avatar 3D da LariCel inspirado nela.

Em seu feed no Instagram, ela compartilhou o visual escolhido para a ocasião. A gata optou por um look bem moderno, um conjuntinho de top e shorts em tom de rosa. Para completar o look, Larissa apostou em uma jaqueta prateada.

"Pronta pra comemorar 1 aninho de existência da minha @lariceloficial. Hoje rola uma mega experiência aqui em São Paulo com direito a Pocket Show a partir das 13h na Praça dos Arcos pra festejar! Vai ser maaaara. Espero vocês!", escreveu ela.

"Que mulher linda", "Sucesso", "Arrasou", "Arrasando sempre no look", "Perfeita", elogiaram os fãs nos comentários.

“Queria dividir esse momento com o público. Para celebrar esse um ano… Tinha que ser com esse pocket show perto dos meus fãs. E ainda dividir essa novidade, o avatar da LariCel, que eu estou apaixonada e muito realizada”, contou a atriz sobre o evento.

Confira o look de Larissa Manoela para o evento:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Larissa Manoela (@larissamanoela)

Larissa Manoela mostra como é seu camarim na Globo

Protagonista da novela Além da Ilusão, da Globo, a atriz Larissa Manoela mostrou para os fãs como é o seu camarim nos estúdios da emissora. Em álbum de fotos nas redes sociais, ela exibiu com detalhes do local, como o armário com os figurinos de sua personagem, a bancada com os acessórios e o sofá para relaxar entre uma cena e outra.