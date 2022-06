Estilosa, Giovanna Lancellotti encanta ao surgir com look monocromático: ''Dia de branco''

Atriz Giovanna Lancellotti publica sequência de fotos em set de filmagens usando look all white e arranca elogios dos fãs

CARAS Digital Publicado em 10/06/2022, às 10h22

Sexta-feira é dia de branco para quem é de axé! Nas redes sociais, Giovanna Lancellotti (29) exibiu seu estilo ao compartilhar o look escolhido para mais um dia de trabalho!

Em seu feed no Instagram, a artista recebeu uma chuva de elogios dos seguidores ao posar com visual monocromático todo branco.

A famosa posou em bastidores de um estúdio de filmagens usando calça de alfaiataria, um cropped, casaquinho e sapato de salto da mesma cor. Com os cabelos soltos com ondas, a gata surgiu produzida e deslumbrante na web.

"Sexta-feira, dia de branco. Bom diaaa! Um final de semana abençoado pra todos nós!", escreveu Giovanna na legenda do post.

Nos comentários, os fãs destacaram a beleza da gata. "Asé! Epa Baba", disse uma internauta, saudando o Orixá do dia nas religiões de matriz africana, Oxalá. "Perfeita", "Gata", "Tá lindona", elogiaram ainda.

Giovanna Lancellotti abre álbum de fotos da chegada dos 29 anos

Giovanna Lancellotti completou mais um ano de vida no último dia 21 de maio e comemorou com uma viagem ao lado de amigos para a Chapada dos Veadeiros. Ela compartilhou registros do passeio na web com Rodrigo Simas, Yanna Lavigne, Caique Nogueira, Miguel Rômulo, além do namorado, Gabriel David.

"Sobre ontem e o melhor aniversário da minha vida!!! Obrigada @pousadainacia @thiagomiranda__ por fazerem isso ser possível e tão perfeito. Obrigada meus amores por estarem comigo em todos os momentos", agradeceu ela.

Confira o look de Giovanna Lancellotti: