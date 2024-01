Estilista cearense celebra cultura nordestina com design moderno e técnicas artesanais

Marina Bitu trabalha como estilista com crochês, fuxicos, bordados e materiais orgânicos para criar design global

É realmente impressionante como a estilista cearense Marina Bitu (29) consegue se valer de tantas técnicas artesanais e criar um design global. Crochês, fuxicos, bordados, além do uso de materiais orgânicos, como as sementes, fazem parte de seu rico repertório na manufatura, mas Bitu consegue imprimir um resultado moderno, versátil e que poderia ser apresentado em qualquer passarela do mundo.

A estilista trabalha com modelagens desabadas, texturas marcantes e tingimentos únicos que tornam todo seu universo muito particular e repleto de sensibilidade. Nesta coleção, a estilista encontra suas referências nos fungos e promove uma reflexão sobre a perpetuação e a regeneração das espécies, passando, assim, a fazer uma ligação com o aparelho reprodutor feminino. De maneira muito natural e, ao mesmo tempo, potente, a estilista estimula a reflexão sobre a vida, sobre as forças da natureza e sobre a continuidade dos seres por meio da leveza de suas peças, todas carregadas de movimento e significado.

A suavidade que encontramos nas franjas, nos materiais finos, nos babados mais soltos, nas nervuras finas e delicadas e na sobreposição de tecidos que parecem formar verdadeiras pétalas de flores se funde de forma natural com a estrutura orgânica e rígida das sementes, com a contemporaneidade das formas mais amplificadas e dos cortes retos e com as estampas superlativas e, ainda assim, repletas de sensibilidade desenvolvidas pela artista Sofia Bartolomeo. Preservar e valorizar a cultura nordestina por meio do design é uma das grandes missões da marca.

