A atriz Marina Ruy Barbosa compartilhou detalhes da sua produção para desfile no Paris Fashion Week

CARAS Digital Publicado em 11/03/2022, às 09h12

A atriz Marina Ruy Barbosa (26), curtiu a temporada de desfiles no Paris Fashion Week com muito estilo nos últimos dias.

E em seu perfil no Instagram, mais uma vez, a fashionista compartilhou detalhes da produção para acompanhar os desfiles.

Desta vez, Marina apostou em um vestido 'all black' com transparências, uma das tendências do Paris Fashion Week 2022.

Complementando o look, Marina usou ondas no cabelo acessórios marcantes: "Acho que só vou usar meu cabelo assim, concordam?", escreveu na legenda da publicação.

Não demorou para os fãs da atriz marcarem presença nos comentários: "Que look lindo!", escreveu um. "Seu cabelo assim é tudo", disse outro. "Maravilhosa", comentou o terceiro.

Ainda nesta semana, a atriz apostou em um look com cropped elegante para assistir ao desfile da Giambattista Valli.

Em Paris, Marina Ruy Barbosa aposta em look 'all black' e superprodução: