Eliana arrasa com look vermelho poderoso no Trófeu Imprensa: ''Que elegância!''

Apresentadora Eliana mostra look deslumbrante escolhido para gravação do Troféu Imprensa, na noite de terça-feira, 07

CARAS Digital Publicado em 08/06/2022, às 11h22

A apresentadora Eliana (48) roubou a cena nas redes sociais ao surgir deslumbrante para evento!

Na noite de terça-feira, 07, a artista compartilhou um registro exibindo o look escolhido para a gravação do Trófeu Imprensa.

No vídeo, publicado em seu perfil no Instagram, a famosa aparece toda produzida com um lindíssimo vestido longo vermelho. Com os cabelos soltos, a loira esbanjou sua beleza e sensualidade ao mostrar o look com pedrarias e tule da mesma cor. Ela ainda completou o visual com uma flor no pescoço.

"Cor vibrante, poderosa, estimulante e transformadora além de feminina. Essa foi a minha escolha para este dia tão especial. Durante a semana eu conto mais detalhes pra vocês", escreveu Eliana ao legendar o post.

Segundo Hugo Gloss, a estrela levou suas estatuetas para casa ao vencer os prêmios de Melhor Apresentadora pelos votos do júri e Melhor apresentadora pelos votos do público.

Os fãs destacaram a beleza da gata nos comentários da publicação. "Rainha", "Sempre arrasa", "Belíssima, poderosa demais que elegância!", "A dama de vermelho", "Que deusa", "Linda como sempre", exaltaram os internautas.

A exibição do Troféu Imprensa acontecerá no próximo sábado, 11, após o SBT Brasil, às 20h30.

Eliana faz desabafo sobre 'etarismo'

Eliana usou suas redes sociais para falar sobre etarismo, ou seja, a discriminação baseada na idade. “Pra quem ainda não conhece, ‘etarismo’ é quando uma pessoa julga, zomba ou duvida da capacidade de outra simplesmente por conta da sua idade. Esse tipo de preconceito muitas vezes é tolerado no dia a dia devido à falta de informação que as pessoas possuem sobre ele”, disse ela.

“É claro que, ao longo do tempo, é comum surgirem dificuldades na vida. Mas toda pessoa tem o direito de envelhecer sem precisar ouvir comentários maldosos! Ficar mais velha significa se tornar mais madura, sábia e segura. E isso é lindo!”, refletiu ainda.

Confira o look de Eliana: