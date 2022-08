Eliana aposta em terninho branco para comparecer a evento da AACD

Eliana apostou em um terninho branco super elegante para comparecer em evento especial da AACD

CARAS Digital Publicado em 03/08/2022, às 17h37

Nesta quarta-feira, 3, Eliana (48) decidiu usar suas redes sociais para exibir o look elegante que escolheu para participar de um evento especial da AACD.

A apresentadora, que é madrinha do Teleton, projeto que ajuda a AACD, vestiu em um terninho branco, combinando com um cropped da mesma cor, para comparecer ao aniversário da entidade.

A loira ainda apostou em um penteado estiloso, com os cabelos presos em um rabo de cavalo, uma maquiagem arrasadora, uma série de acessórios como brincos e colares prateados e uma sandália de salto alto espetacular.

Na legenda, a artista falou do look que escolheu para essa ocasião especial: "Amo moda e as possibilidades que a profissão me permite para estar cada dia de um jeito de acordo com a ocasião e o meu estado de espírito são incríveis."

Em seguida, ela ainda aproveitou para celebrar esse momento da AACD: "Hoje vou comemorar, ao lado do padrinho Daniel, mais um aniversário da AACD. Tenho muito orgulho de ser a madrinha do Teleton, de todos os profissionais envolvidos e principalmente dos meus afilhados. Já, já chego pra dar um beijo carinhoso em todos (mostro tudo aqui) Muitas saudades deste encontro".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post, elogiando a escolha da roupa para a ocasião: "Maravilhosa!", disse um. "Deusa!", falou outro. "Charme maravilhoso!", escreveu um terceiro.

Confira o terninho branco elegante que Eliana escolheu para comparecer a um evento da AACD:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Eliana Michaelichen (@eliana)

Eliana fala da amizade com Xuxa e Angélica

Recentemente, Eliana falou, durante um podcast, sobre a antiga rivalidade que se transformou em amizade entre ela, Xuxa e Angélica.

No bate-papo, Eliana lembrou da aproximação que eles tiveram ao longo dos anos: "A maturidade aproxima tanto. Ou não. Mas, no nosso caso, aproximou. Essa coisa que a gente levanta e parece 'nossa, está cansativo isso' de apoiar outras mulheres, estender a mão, isso há uns anos não existia, era uma rivalidade..."

