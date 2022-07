Duda Reis surge com look fashionista e rouba a cena na web: "Perfeita"

Atriz e influenciadora Duda Reis posou com look fashionista e encantou a web

CARAS Digital Publicado em 14/07/2022, às 11h21

Na última quarta-feira, 13, a atriz e influenciadora Duda Reis (21) usou as redes sociais para compartilhar fotos mostrando o look do dia.

A influenciadora que tem apostado em looks fashionistas ultimamente, desta vez surgiu com uma produção monocromática e surpreendeu.

Em seu perfil no Instagram, Duda compartilhou uma seuqência de fotos mostrando o look em tons terrosos, combinando um corselet e calça de couro marrom.

Duda também aproveitou para compartilhar um vídeo mostrando a produção ao desfilar na rua, esbanjando poder.

Confira o look fashionista de Duda Reis:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Duda Reis 🧝🏼‍♀️ (@dudareisb)