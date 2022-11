Deborah Secco mostra como usar tons de rosa no look sem parecer infantil

Deborah Secco exibiu ar fashion do look rosa que escolheu para comparecer ao programa Encontro

CARAS Digital Publicado em 09/11/2022, às 13h11

A atriz Deborah Secco (42) apostou no efeito de alongamento do corpo que um look monocromático tem e escolheu vestir apenas peças em tons de rosa para comparecer ao programa Encontro, na Rede Globo, desta última terça-feira, 08. O resultado, apesar da cor, não ficou nem um pouco infantil.

Deborah Secco escolheu um blazer alongado sem blusa por baixo para garantir um ar sensual com o decote em V. Também estava com uma saia plissada pouco acima do joelho. O modelito é da marca francesa de alta-costura, Balmain.

Para complementar a escolha, meia-calça com estampa de poá (bolinhas) e sandália dourada. Os cabelos estavam soltos e acompanhados de maquiagem leve no rosto, apenas para corrigir a pele e tonalidades mais claras nos olhos e na região da boca.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Deborah Secco (@dedesecco)

Deborah Secco aposta em look decotadíssimo para evento da Globo

Deborah Secco deixou os seguidores de queixo caído com o seu look para gravar a vinheta de final de ano da Globo. A musa apostou em um look amarelo neon e surgiu deslumbrante nas fotos dos bastidores do evento.

A estrela apostou em um vestido com decote profundo e recortes nas laterais do corpo. Para completar o visual, ela usou calça verde, sandálias de salto alto e óculos combinando. “Gravação de Hoje É Um Novo Dia pro final de ano é sempre especial. Spoiler do look só para vocês!”, disse ela na legenda.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Deborah Secco (@dedesecco)

Deborah Secco relembra quando perdeu a virgindade

Em conversa no podcast Quem Pode, Pod, Deborah Secco contou sobre a sua primeira vez e entregou que não foi legal quando perdeu a virgindade.

"Foi ruim, a primeira vez foi ruim! Eu não sabia fazer direito, não entendia. Hoje em dia, eu brigo muito pela tal da educação sexual. O negócio dói e nunca ninguém me falou: 'passa um lubrificante', sabe?", confessou. "A primeira, a segunda e a terceira vez foram ruins. Não gozei. Eu gozava com a minha masturbação", revelou.