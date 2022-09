De volta às passarelas, Eslovênia Marques elege look poderoso para desfile: "Brilhou"

Modelo e miss Eslovênia Marques voltou para as passarelas, e brilhou no desfile de moda com um look poderoso

A modelo e miss Eslovênia Marques (25) está de volta às passarelas e brilhou em seu desfile pós-BBB. Ela elegeu um look azul poderoso e compartilhou uma série de fotos nas redes sociais mostrando a sua produção.

Através de seu perfil no Instagram, Eslovênia Marques compartilhou uma série de fotos mostrando o seu look brilhante para a noite.

A miss, que foi participante do Big Brother Brasil 2022, teve uma produção brilhante para o desfile. Ela surgiu com um vestido com uma cauda longa. Além disso, Eslô surgiu com um coque no cabelo e botas poderosas prateadas.

Nos comentários da publicação, os seguidores de Eslovênia Marques aproveitou o espaço para enaltecer a beleza da miss: "Luz na passarela que lá vem ela", escreveu Laís Caldas. "Brilhou amiga", escreveu outra. "Uma deusa", disse o terceiro.

Veja o look de Eslovênia Marques:

Eslovênia aposta em look laranja fashionista para evento

A modelo e ex-BBB Eslovênia Marques marcou presença em um evento da apresentadora Ana Hickmann (41) na última segunda-feira, 22, e roubou a cena com o look escolhido para a noite. A miss, que está arrasando ao seguir tendências de moda, brilhou mais uma vez e mostrou o look usado na noite. A musa apostou em um look laranja 'diferentão', todo plissado e curtinho, deixando as pernas à mostra.

