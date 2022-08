De vermelho, Patrícia Poeta celebra início da semana com estilo: ''Dias mais leves''

Apresentadora Patrícia Poeta celebra início da semana no 'Encontro' com peças monocromáticas vermelhas

CARAS Digital Publicado em 08/08/2022, às 12h04

A apresentadora Patrícia Poeta (45) iniciou a semana com muita diversão e leveza no comando do Encontro(TV Globo)! Para a transmissão desta segunda-feira, 08, a jornalista brincou com o estilo ao escolher um look all red.

Repleta de estilo, a jornalista apostou em uma combinação vermelha e nada discreta, esbanjando elegância e beleza, ela optou por uma blusa gola alta e calça de alfaiataria. Para completar, um salto alto com um tom brilhante.

"Obrigada pela companhia hoje, pessoal. Valeu, plateia querida! Uma semana com dias mais leves pra todos nós.", escreveu ela ao compartilhar uma sequência de registros nos bastidores do programa matinal.

Os fãs, é claro, não deixaram de comentar sobre o estilo da estrela brasileira: "Você é maravilhosa!", disse uma admiradora. "Amei esse look! Quero pra mim", brincou outra. "Me divirto com você. Você é demais", destacou uma terceira.

Ainda nesta semana no Encontro, Patricia Poeta surpreende ao falar o nome de Sílvio Santos (91) durante conversa sobre a novela Pantanal.

