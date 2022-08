De rosa, Patrícia Poeta aposta combinação colorida para o 'Encontro: ''Impecável''

Apresentadora Patrícia Poeta chamou a atenção ao brincar com cores em combinação apaixonante para o 'Encontro'

CARAS Digital Publicado em 24/08/2022, às 13h49

A apresentadora Patrícia Poeta (45) deixou as mulheres brasileiras encantadas nesta quarta-feira, 24, ao brincar com uma combinação colorida e nada básica para o Encontro (TV Globo)! Para a transmissão desta semana, a comunicadora se inspirou em um coração.

Repleta de estilo, a empresária apostou em uma combinação rosa com vermelho, de forma nada discreta, esbanjando elegância e beleza. Para a ocasião, ela optou por uma blusa com mangas longas listradas com sobretons de rosa e uma calça cintura alta vermelha.

"Meu coração hoje pra essa plateia maravilhosa e dançante! Gostei de ver. Tem foto aí que nem precisa de legenda Adorei conhecer vocês! Obrigada pela companhia, pessoal, e até amanhã!", celebrou a empresária na legenda da postagem.

As fãs, é claro, não deixaram de comentar sobre o estilo da estrela brasileira: "Você é maravilhosa!", disse uma admiradora. "Amando esse look! Eu quero", brincou outra. "Amo seus looks! Sempre impecável", destacou uma terceira.

Ainda nos últimos dias, Patrícia Poeta chocou ao exibir uma barriga desenhada ao apostar em um look com cropped.

Após vários comentários de que a audiência do Encontro não estaria muito boa, Patrícia Poeta resolveu rebater os boatos com números em sua rede social. Na última quinta-feira, 11, ela publicou dados de que alguns resultados conquistados por ela que foram os melhores do ano.

"Combatendo as fake news… com números minuciosos da audiência que acabei de receber, referentes à semana passada (sim, os dessa semana têm sido melhores ainda!). Chega de boatos maldosos e mentiras. Coisa feia de gente má… que só deseja o mal pro outro. Que vergonha!", desabafou.

"Aproveitando o tempo e o espaço na sua timeline pra agradecer também pelo carinho e pela audiência!

Gratidão por me permitir entrar na sua casa, fazendo o que amo - e com uma equipe incrível que trabalha, incansavelmente, todos os dias! Uma noite abençoada pra todos nós! Seguimos combatendo o ódio com paz e amor", agradeceu mais uma vez as pessoas que a acompanham.

