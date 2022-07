De look vermelho poderoso, Jojo Todynho tieta Neymar e mais famosos em Paris

Cantora Jojo Todynho tieta Neymar, Alessandra Ambrosio e Maluma durante desfile na semana de alta-costura em Paris

CARAS Digital Publicado em 07/07/2022, às 10h13

A cantora Jojo Todynho (25) encontrou alguns famosos durante sua temporada na França! Na Semana de Moda de Paris, a artista participou do desfile do estilista Jean-Paul Gaultier na primeira fila, na quarta-feira, 06, e fez questão de tietar o craque Neymar Jr. (30), que também estava no local.

Os dois posaram juntos para fotos publicadas na web e filmaram um ao outro. "Bangu virou...Disse ela", escreveu Neymar ao postar vídeo de Jojo. "Vou zerando a vida, né?", brincou ela ao mostrar que estava na frente do jogador de futebol. "To com medo de tomar essa champanhe e perder os dentes", disse ainda.

Para a ocasião, Jojo escolheu um conjunto todo vermelho de vinil. De top, jaqueta e calça, a gata esbanjou estilo ao completar o look com óculos escuros.

Jojo ainda posou com o cantor colombiano Maluma (28) e a modelo brasileira Alessandra Ambrosio (41). A campeã da 12ª edição de A Fazenda não escondeu a animação ao ver Kim Kardashian: "Gente, a Kim Kardashian está aqui. Estou passando mal. Olha ali, pelo amor de Deus".

Jojo Todynho divide opiniões ao usar look luxuoso em Paris

Recentemente, Jojo Todynho surgiu usando um vestido nude todo drapeado durante viagem a Paris e dividiu opiniões dos internautas. "Moda não é algo que existe apenas em vestidos. A moda está no céu, na rua, moda tem a ver com ideias, a forma como vivemos, o que está acontecendo e o que vai chegar.semana de alta costura", disse ela."Vestiu uma cortina, mas está linda","Adoro Jojo.... mas esse vestido, não gostei muito", falaram alguns seguidores.

Confira os registros de Jojo Todynho com os famosos em Paris: