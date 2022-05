Aos 16 anos, David Banda, filho de Madonna, recria vestido usado pela mãe nos anos 90 e rouba a cena

Redação Publicado em 30/05/2022, às 11h30

O filho de Madonna (63), David Banda (16) se tornou um dos assuntos mais falados no último fim de semana durante o Campeonato Mundial de Pesos Leves, no Barclays Center, em Nova York.

O rapaz compareceu ao evento usando um vestido grifado, da coleção Adidas x Gucci, inspirado em uma peça criada em colaboração com a designer Laura Whitcomb em meados de 1993, usado também pela Rainha do Pop.

Para completar a peça, o fashionista optou por acessórios brilhantes, tênis e uma bolsa à tiracolo.

A cantora, que também usava uma combinação única da grife, acompanhou o filho usando óculos escuros e correntes.

Além de David Banda, Madonna tem outros cinco filhos: Lourdes Leob (25), de seu relacionamento com Carlos Leon (55); Rocco (21), do casamento com Guy Ritchie (53); Mercy (16) e as gêmeas Stella e Estere, de 9 anos.

David Banda, filho de Madonna, rouba a cena ao usar vestido em evento:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Madonna (@madonna)