Crochê, brilho e looks recortados são tendências de moda no BBB22

Participantes apostam nas tendências de moda de 2022 e inspiram internautas

CARAS Digital Publicado em 28/01/2022, às 11h44

As tendências de moda para 2022 estão a todo vapor e temos como provar! Participantes do BBB22usam e abusam dos looks que são moda neste ano.

O crochê é algo que está super em alta, e Jade Picon (20) mostrou como usar a tendência no verão 2022 com um biquíni de florzinhas mais um chapéu no mesmo estilo.

O “quanto custa?” do dia é com o biquíni que Jade está usando hoje.



O biquíni de crochê é da loja Sou Feline e está disponível por apenas 379,00 reais!



E aí, o que acharam? Tô apaixonada 😍🤍 #BBB22#TeamJadepic.twitter.com/LjOjU6xyge — Estação Jade Picon🌪 (@EstacaoJadeP) January 21, 2022

- Bruna Marquezine rouba a cena ao surgir de biquíni cavado em passeio de barco: "Perfeita"

- Flay eleva a temperatura com biquíni mínimo de crochê

Além de Jade, a ex-BBB Flay (27) e a ganhadora do BBB18, Gleici Damasceno (26) e Bruna Marquezine (26) também se jogaram na tendência e mostraram formas diferentes de usar um look de crochê no verão.

- Jade Picon mostra detalhes de look comprado no Brás antes do BBB22

Crochê, brilho e looks recortados são tendências da moda no BBB22:

As participantes também estão apostando em looks com muito brilho, tecidos luréx e lantejoulas, como foi o caso da cantora Naiara Azevedo (32) que usou um look nesse estilo. A influenciadora Jade Picon usou o brilho de outra forma, através de uma tela em paetê, combinando com um top e hot pants.

Como eu queria estar: pic.twitter.com/VS7aWBhIsI — jade picon 🌪 (@jadepicon) January 27, 2022

Como eu queria estar: pic.twitter.com/VS7aWBhIsI — jade picon 🌪 (@jadepicon) January 27, 2022

Looks em cetim foram usados em 2021 por Juliette (32), Viih Tube (21) e outras participantes, mas é uma tendência que promete não sair de moda tão cedo, e dessa vez, Eslovênia (25), Brunna Gonçalves (30) e Bárbara Heck (29) provaram que o cetim não deixou de ser hit.

Do outro lado, looks com recortes e estampas também vão dominar 2022, Jade Picon já mostrou isso com um look grifado em sua estreia no BBB, e na formação do paredão no domingo, 23.

Top cropped é algo que jamais sai de moda, e Natália (23) é a personificação do meme: "Reage mulher, bota um cropped", e sempre mostra a tendência em seus looks.

Além de todas essas tendências, o verão 2022 é pra lá de colorido! Cores são predominantes nos looks diários do pessoal da casa, que estão sempre estilosos e inspirando o pessoal ligado no BBB22.