Com bolsa de R$ 11 mil, Flavia Pavanelli esbanja estilo durante evento em São Paulo

Flavia Pavanelli ostenta look luxuoso avaliado em mais de R$ 11 mil em evento na capital paulista

CARAS Digital Publicado em 17/03/2022, às 14h01

Na última quarta-feira, 16, Flavia Pavanelli (23) fez presença no almoço de inauguração de uma marca carioca Open, em São Paulo.

Sempre cheia de estilo, a influenciadora apostou, para a base do look, numa camisa cropped branca bicolor de mangas pretas e um short clochard da nova coleção da label.

Para finalizar o visual, a fashionista escolheu uma bolsa assinada pela Prada no valor de R$ 11.500,00, combinando com o sapato creeper de plataforma.

Na beleza, a morena optou por uma maquiagem mais neutra, abusando do glow, dando um toque final ao look com o penteado de coque baixo e joias douradas.

Recentemente, a também modelo chamou atenção dos internautas ao anunciar que retomou a relação com Junior Mendonza.