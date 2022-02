Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello apostam em looks elegantes para o 'Encontro'

Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello mostraram ser um casal estiloso ao escolher looks elegantes para o 'Encontro'

CARAS Digital Publicado em 10/02/2022, às 12h33

Nesta quinta-feira, 10, Claudia Raia (55) e Jarbas Homem de Mello (51) foram os grandes convidados do programa Encontro. O casal então escolheu looks elegantes para o momento e usou as redes sociais para exibir todo seu estilo.

Os dois postaram alguns cliques onde Claudia aparece com um vestido longo e lilás, combinando com um colar roxo e Jarbas usava uma camiseta de manga comprida beje com uma calça jeans, combinando com um tênis vinho.

Na legenda dos posts, eles falaram com carinho da participação no programa matinal: "Liga a TV boba, estamos no Encontro com a Fatima Bernardes, esperamos vocês lá", disse Claudia. Já Jarbas escreveu: "Prontos pro Encontro com a Fatima Bernardes, esperamos vocês, corre e liga a TV".

Rapidamente, os seguidores do casal passaram a elogiar a elegância deles: "Vocês são bonitos demais!", disse um. "Casal top!", falou outro. "Divinos! A Perfeição!", escreveu um terceiro.

Mamãe com saudade!

Recentemente, Claudia relembrou um clique com a filha, Sophia (19) e declarou sua saudade da herdeira, que atualmente está morando em Nova York, nos EUA, onde faz faculdade.

"Saudade da pipoca!", escreveu ela na ocasião.

Confira os looks elegantes que Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello usaram no Encontro:

