Charlotte Casiraghi, neta de Grace Kelly, abre desfile de Alta-Costura na Paris Fashion Week

Neta de Grace Kelly e filha da princesa Caroline de Mônaco, Charlotte Casiraghi fez entrada triunfal no Grand Palais

Charlotte Casiraghi (35) demonstrou com maestria toda a elegância e beleza que herdou das mulheres da família.

Neta da atriz de cinema estadunidense Grace Kelly (1929-1982), Charlotte é também filha da princesa Caroline de Mônaco (65).

Charlotte foi a responsável pela belíssima abertura do desfile de Alta-Costura da Paris Fashion Week. Montada em um cavalo nas passarelas, a aristocrata possui uma brilhante carreira equestre, tendo participado de diversas competições.

A filha da princesa Caroline de Mônaco e do empresário italiano Stefano Casiraghi (1960-1990) também já trabalhou com Moda e Jornalismo durante os anos 2000. Atualmente, é casada com o cineasta Dimitri Rassam e mãe de dois meninos, Raphael Elmaleh (8) e Balthazar Rassam (3).

O desfile

O desfile, concebido pelo artista francês Xavier Veilhan (58), trouxe diversas referências de duas modalidades esportivas - equitação e minigolfe - e foi realizado no Grand Palais, em Paris.

Com elementos das décadas de 1920 e 1930, a coleção de Alta-Costura da marca - assinada pela designer Virginie Viard (60) - apresentou de forma póetica e impecavelmente sua coleção de Primavera/Verão 2022.

O desfile contou com muitas peças compostas por tecidos finos, delicados e com certas transparências. Além disso, acessórios artesanais com um aspecto mais romântico marcaram presença na passarela.

"As formas geométricas me fizeram querer contrastes, leveza e muito frescor. Vestidos que parecem flutuar, babados, franjas, rendas brilhantes e tweeds também", declarou a designer Virginie Viard.

Homenagem a Gaspard Ulliel

O fechamento do desfile que ocorreu na última terça-feira, 25, fez uma belíssima homenagem ao ator francês Gaspard Ulliel, que morreu aos 37 anos na última quarta-feira, 19.

Tradicionalmente, uma noiva sempre fecha o desfile, e desta vez não foi diferente. A modelo surgiu na passarela com um vestido longo e branco, decorado apenas com alguns brilhantes.

Nas mãos, ela trazia um buquê de flores pretas em sinal de luto pela morte do artista francês, que também era um dos rostos da marca de Alta-Costura.