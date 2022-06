Carol Trentini posa ao lado de Paulo André nos bastidores do SPFW

Modelo posou ao lado de Paulo André nos bastidores do desfile da grife Misci

CARAS Digital Publicado em 03/06/2022, às 10h47

Na última quinta-feira, 2, Paulo André (23) fez sua estreia na passarela do São Paulo Fashion Week no desfile da marca Misci.

E quem também desfilou pela grife foi a top model brasileira Carol Trentini (34) que aproveitou para compartilhar um clique ao lado de P.A.

Em seu perfil no Twitter, Carol surgiu sorridente ao lado do atleta e escreveu: "De hoje no SPFW para Misci", destacou.

Os dois fazem parte da mesma agência de modelos, e Paulo André promete investir neste cenário da moda.

Paulo André faz estreia na passarela do SPFW

Paulo André desfilou pela grife Misci e mostrou seu catwalk no São Paulo Fashion Week, esbanjando poder ao cruzar a passarela.

O atleta dividiu os holofotes ao lado de diversas personalidades, como a modelo Carol Trentini (34), Enzo Celulari (25) e Bárbara Fialho (34), que também desfilaram pela Misci.

Veja o clique de Carol Trentini ao lado de Paulo André: