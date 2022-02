Carol Dias aposta em look estiloso para passeio na neve com a família

Carol Dias escolheu um look estiloso para curtir um passeio na neve ao lado de sua família

CARAS Digital Publicado em 02/02/2022, às 14h25

Nesta quarta-feira, 2, Carol Dias (26) decidiu usar suas redes sociais para exibir um pouco de um passeio na neve que fez ao lado de seu marido, Kaká(39) e da filha, Esther (1).

Para esse momento em família, a modelo apostou em um look cheio de estilo, com uma roupa de neve vermelha, com detalhes em azul marido, um gorro preto com pelúcia e uma bolsinha branca grifada.

Ela então fez uma série de registros do momento e publicou em suas redes alguns cliques mostrando com detalhes o seu look e também exibindo todo o divertimento que ela, o marido e a filha tiveram durante o passeio que contou até com uma carruagem.

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "A Barbie está diferente!", escreveu um. "Perfeitos!", falou outro. "Que coisa mais linda!", disse um terceiro.

Confira os cliques de Carol Dias curtindo um passeio na neve em família enquanto usava um look estiloso: