Carla Diaz posa com look brilhante e esbanja poder em vídeo: "Perfeita"

Atriz e ex-BBB Carla Diaz usou as redes sociais para compartilhar um look brilhante e surpreendeu os internautas com sua beleza

Redação Publicado em 02/08/2022, às 13h45

A atriz Carla Diaz (31) aproveitou a terça-feira, 2, para compartilhar um vídeo relembrando um look belíssimo usado anteriormente.

Através de seu perfil no Instagram, Carla apareceu de forma rápida mostrando a produção, que contava com um top branco e uma calça brilhante com franjas, e, claro, roubou a cena na web.

Na legenda do post, Carlinha deixou claro que o look foi só para o post, e que na realidade, está está pronta para mais um dia de ensaios para seu novo projeto: "Terça-feira com brilho? Temos. Só no post viu? Aqui na vida real, estou me arrumando para mais um dia de muito ensaio. E a sua terça, como tá?", escreveu.

Nos comentários, fãs e amigos de Carla Diaz aproveitaram o espaço na publicação para enaltecer a beleza da atriz: "Maravilhosa!", comentou um. "Uma deusa. Como pode?", disse outro. "Perfeita!", destacou o terceiro.

A atriz Carla Diaz, vai estrelar o filme Rodeio Rock ao lado do cantor Lucas Lucco (31), com previsão de estreia para 2023. E recentemente, a ex-BBB usou as redes sociais para compartilhar um vídeo mostrando a preparação para o papel no cinema em que aparece fazendo equitação.

Veja o look brilhante de Carla Diaz:

A atriz Carla Diaz (31) agitou as redes sociais ao compartilhar um novo ensaio fotográfico. Nesta semana, a musa apareceu deslumbrante ao usar um conjunto colorido e justíssimo ao seu corpo. Nas fotos, a beldade exibiu toda a sua beleza ao caprichar nas poses e nas expressões para as fotos.

