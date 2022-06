Camila Queiroz revela fotos dos bastidores da SPFW: ''Muito ousada para você''

Atriz Camila Queiroz abre álbum de fotos dos bastidores de desfile fetichista na SPFW

Redação Publicado em 03/06/2022, às 08h29

A atriz Camila Queiroz (28) brilhou na passarela do São Paulo Fashion Week na última quarta-feira, 1.

A artista brasileira, que se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais por relembrar Angel, de Verdades Secretas, compartilhou novos registros nos bastidores do evento.

Nas fotos, compartilhadas em seu Instagram, a apresentadora aparece ao lado da cantora Marina Sena: "Too bold for you (muito ousada para você)", escreveu ela, na legenda da postagem.

Além disso, a modelo também revelou novos detalhes das peças exclusivas de estilo quente e fetichista com a influência motocross usadas na passarela.

"Camila eu tenho família", brincou uma seguidora. "Prometeu tudo e entregou mais", continuaram. "Como pode uma mulher ser tão linda", destacou um terceiro.

Camila Queiroz abre álbum de fotos dos bastidores de desfile fetichista na SPFW: