Bruna Marquezine usa vestido branco longo de R$ 9 mil em evento internacional

A atriz Bruna Marquezine atrai os olhares ao surgir deslumbrante com vestido branco sofisticado

CARAS Digital Publicado em 27/10/2022, às 13h16

Bruna Marquezine (27) usou um vestido maravilhoso na última quarta-feira, 26, em um evento de grife! Protagonista femininad do longa 'Besouro Azul', que irá estreiar em 2023, ela está aparecendo bastante em eventos fora do Brasil nos últimos tempos. Desta vez, ela participou do evento de uma joalheria e escolheu um look deslumbrante.

Bruna Marquezine usa vestido branco caríssimo:

A famosa foi fotografada com um vestido branco de decote cruzado, comprimento midi reto, com estampa branca de fundo transperente cheia de rosas desenhadas.

O look ficou muito elegante e contou ainda com um detalhe na tendência maxi: uma grande rosa branca no busto da atriz, logo abaixo das alças do decote.

Os acessórios escolhidos também chamaram atenção: um salto fino aberto, branco com amarração no tornozelo, brincos, pulseiras e anéis.

A atriz ainda pintou as unhas de branco, fez um coque baixo finalizado com gel e apostou em uma maquiagem bem rosada: básica, cílios postiços pequenos, muito blush e um batom vermelho de tirar o fôlego!

O vestido caríssimo é da marca Madga Butrym, avaliado em R$ 9,1 mil!

Foto: Getty Images

Bruna Marquezine deseja morar em Nova York para dar sequência a sua carreira internacional

A atriz está planejando se mudar definitivamente para Nova Iorque, nos EUA. A famosa está participando de projetos iternacionais e falou um pouco sobrea paixão que criou pela cidade, após participar de um evento que aconteceu lá:

“Estou na première de ‘Adão Negro’ na Times Square. Isso é insano, porque Nova York é uma das minhas cidades preferidas em todo o mundo. Estou muito animada por estar aqui. Na verdade, estou planejando em me mudar para cá. Isso é muito, muito especial. Mal posso esperar para ter Nova York como a minha cidade”, disse a atriz brasileira.