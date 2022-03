Bruna Marquezine rebate comentário machista por usar vestido transparente em Paris: ''Não se preocupe''

Atriz Bruna Marquezine rebate comentário machista por usar vestido transparente luxuoso durante a Semana de Moda em Paris

Redação Publicado em 03/03/2022, às 13h00

A atriz Bruna Marquezine (26) "rebateu com bondade" um comentário machista feito por fã sobre o seu vestido para o desfile da marca Yves Saint-Laurent, durante a Paris Fashion Week, na última quarta-feira, 2.

"Mostrou o peito está horrível meu amor, perdeu ponto, coisa horrorosa", comentou o perfil, que apagou as publicações após ser repreendido pela carioca.

Direta, Bruna Marquezine rebate comentário machista sobre sua roupa:

Sem papas na linguá, a brasileira não levou desaforo para casa e rebateu com classe o comentário maldoso sobre sua roupa para a noite de desfile na cidade mais romântica do mundo.

Ainda na resposta, a artista brasileira afirmou que foi bem tratada durante o evento e criticou a postura do internauta através de uma série de tweets. "(...) Não se preocupe comigo e nem com os meu peitos. E eu estou na Europa, aqui é normal. Não é essa cafonice do Brasil que só aceita ver teta em carro alegórico no carnaval!", escreveu ela.

"Seu machista do c*ralho", acrescentou ela. "(....) A minha fama aqui é de atriz, modelo, fashionista, influenciadora, gente boa, gentil, educada, divertida e de uma baita de uma gostosa!", rebateu ela. "Já foi o tempo que eu permitia roubarem minha luz e minha paz! Hoje foi lindo demais", destacou ela.

A Semana de Moda de Paris 2022 está recebendo diversas personalidades, que estão conferindo as novas coleções das grifes badaladas.