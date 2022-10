Bruna Marquezine impressiona ao surgir com colar valioso usado por Beyoncé com 755 diamantes

Na estreia do filme 'Adão Negro', Bruna Marquezine impressionou ao surgir com um colar de diamantes

Redação Publicado em 13/10/2022, às 12h48

Na última quarta-feira, 12, Bruna Marquezine (27) marcou presença na pré-estreia do filme Adão Negro, na companhia de Xolo Maridueña (21), e usou um acessório poderoso para a noite em Nova York, nos Estados Unidos.

Bruna Marquezine usou um colar valioso da marca Tiffany & Co, e já foi usado por Beyoncé anteriormente, avaliado em U$ 185 mil dólares, aproximadamente 1 milhão de reais na conversão atual da moeda.

Com cruz cravejadas na peça, o colar conta com mais de 755 diamantes e levou mais de 80 horas para ser produzido. A peça faz parte de uma coleção inspirada em Jean Schlumberger, e Bruna combinou com brincos também da mesma linha.

A produção de Bruna Marquezine também foi bem elegante. A atriz apostou em uma combinação de alfaiataria, com blazer e calça off white.

Veja a produção de Bruna Marquezine:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marquezine Comunicações (@marquezinecom)

Bruna Marquezine posa de mãos dadas com Donatella Versace:

A atriz Bruna Marquezine chamou a atenção nas redes sociais, na noite do último sábado, 24, ao surgir ao lado Donatella Versace (67), vice-presidente e designer-chefe do Grupo Versace.

Na publicação feita pela empresária, a artista brasileira aparece de mãos dadas com a empresária após prestigiar o desfile da grife de luxo italiana Versace, em Milão, na Itália, durante a Semana de Moda. Além da atriz, aparecem a seleção de imagens: Gigi Hadid, Paris Hilton, Normani e Irina Shayk.