Bianca Andrade mostra closet de roupas ao desfilar com look nas redes sociais

Empresária e ex-BBB Bianca Andrade mostrou seu closet ao desfilar usando o look do dia

CARAS Digital Publicado em 01/06/2022, às 10h56

Na última segunda-feira, 31, Bianca Andrade (27) mostrou o look do dia para seus seguidores nas redes sociais e exibiu a produção no espelho do seu closet.

A empresária e ex-BBB mostrou o look animal print escolhido para o dia, enquanto desfilava no cômodo usado para guardar as roupas.

No story publicado pela influenciadora é possível ver as prateleiras e casacos de diferentes cores pendurados. Confira:

Foto: Reprodução / Instagram

Bianca Andrade compartilha post relembrando o mês de maio:

Ainda na última segunda-feira, 31, Bianca Andrade publicou um post nas redes sociais, relembrando e celebrando o mês de maio.

A influenciadora abriu o álbum de fotos do mês e mostrou dias especiais de maio. Compartilhou uma foto ao lado do seu bebê, Cris, outra ao lado de amigos e trabalhando em sua empresa, Boca Rosa Company.

Na legenda do post, Bianca falou sobre manter as diferenças facetas da sua vida em equilíbrio: "Mãe, mulher de negócios, filha, rolezeira, amiga, família, apaixonada em network, que ama estar com a sua galera, a viajante… o auge da felicidade chega quando vejo que tive tempo para cada uma dessas mil Biancas que gritam em mim", escreveu.