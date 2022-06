Bianca Andrade aposta em look rosa super ousado para a festa de Rafa Uccman

Bianca Andrade exibiu com detalhes o look sensual e super decotado que escolheu para a festa de Rafa Uccman

CARAS Digital Publicado em 15/06/2022, às 16h16

Na noite da última terça-feira, 14, aconteceu em São Paulo a festa de aniversário de Rafa Uccman (29).

Entre os inúmeros convidados do evento estava Bianca Andrade (27) que decidiu mostrar com detalhes o look que escolheu para a ocasião em suas redes sociais nesta quarta-feira, 15.

A influenciadora publicou uma série de cliques onde ela aparece deslumbrante, usando um macacão rosa super sensual, cheio de recortes e decotes que esbanjavam toda sua beleza.

Ela, é claro, ainda apostou em uma make arrasadora e aproveitou para compor o visual com uma bota e um óculos de sol também em tons de rosa.

No post, Bianca ainda exibiu alguns cliques se divertindo com sua amiga, Mayara Cardoso (27) e com Luisa Sonza (23), em cima do palco.

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Que mulher perfeita!", disse um. "Poderosa!", falou outro. "Mulherão!", escreveu um terceiro.

Confira os cliques de Bianca Andrade exibindo com detalhes o look que escolheu para a festa de Rafa Uccman: