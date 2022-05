Bianca Andrade aposta em look poderoso para evento em Nova York: "Milhões"

A influenciadora e ex-BBB Bianca Andrade apostou em look grifado para evento importante em Nova York

CARAS Digital Publicado em 11/05/2022, às 09h38

Na última terça-feira, 10, Bianca Andrade (27) participou de um evento especial em Nova York e apostou em superprodução com o look all black

Em seu perfil no Instagram, Bianca compartilhou toda a produção e colocou o carão para jogo!

A empreendedora esteve presente na festa da Forbes e foi toda trabalhada na grife, com um vestido Khaite, que custa em torno de R$17,299.

Completando o look, Bianca apostou em botas de Amina Muaddi, casaco Prada e acessórios das Schiaparelli.

O look milionário de Bianca roubou a cena na web e claro, foi elogiado nas redes sociais: "O look de milhões", disse um. "Você arrasou", comentou outro. "Patroa! Linda demais", disse o terceiro.

Bianca Andrade aposta em look poderoso para evento:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BOCA ROSA (@bianca)