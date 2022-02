Beyoncé aposta em tomara que caia e shorts jeans para assistir ao Super Bowl

A cantora Beyoncé chamou a atenção ao exibir o look completou para assistir ao Super Bowl

CARAS Digital Publicado em 14/02/2022, às 15h35

No último domingo, 13, aconteceu o Super Bowl 2022, que consagrou o Los Angeles Rams campeão do campeonato de futebol americano.

E claro que a final recebeu uma enxurrada de artistas na plateia do Sofi Stadium, em Los Angeles.

Beyoncé(40) foi uma das celebridades que marcou presença no local e, como de costume, chamou a atenção de todos com o look escolhido.

Para a ocasião, ela apostou em um top tomara que caia rendado, shorts jeans curto, um blazer, meio calça e salto alto. Além de joias bem chamativas

Os fãs da Queen B não pouparam elogios: "A maior do mundo", "Meu deus que mulher é essa", "Simplesmente divina", "O verdadeiro evento", dispararam.

