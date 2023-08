Bem comportada! Namorada de Neymar se cobre toda para passeio na Arábia Saudita

Namorada de Neymar se cobre toda para passeio na Arábia Saudita; ela está se adequando à cultura do país

A influenciadora Bruna Biancardi encantou os seguidores ao mostrar um look comportado que escolheu para um passeio na Arábia Saudita na tarde desta terça-feira, 22. Ao desembarcar no país árabe com Neymar, ela tem mudado radicalmente seu estilo.

Agora, ela tem adotado um estilo mais comportado, sem nada de pele aparecendo ou de decotes extravagantes. A grávida surgiu coberta com uma camiseta com mangas e blusa amarrada na cintura. Esta é a primeira vez que ela vai conhecer a capital saudita.

No sábado, a bela publicou um desabafo no qual deu suas primeiras impressões sobre o local. "Eu acabei de chegar, não sei ainda muita coisa, li um pouco sobre a cultura, mas preciso me aprofundar. Então, com o passar dos dias, eu vou descobrindo as curiosidades e vendo tudo como funciona, vou contando para vocês. Sobre a roupa: pelo que entendi, estrangeiros não precisam usar véu na cabeça, e a gente tem que cobrir os ombros e os joelhos, por respeito mesmo. Vou mostrar aqui sempre meu look, é uma coisa meio difícil para mim, porque estou grávida e nem tudo fica bom", disparou.

Neymar Jr. viajou até a Arábia Saudita para se juntar ao Al-Hilal em um avião de mais de R$ 1 bilhão do príncipe Alwaleed bin Talal, a aeronave, um Boeing 747. Ele desembarcou na capital saudita na tarde de sexta, 18.

O Boeing possui dois andares e uma cadeira semelhante a um trono no centro da sala de estar. Além disso, são dois quartos e uma mesa de jantar com 14 lugares dentro da aeronave. O avião tem capacidade para levar mais de 400 pessoas e toda a decoração interna é em dourado.

Bruna Biancardi fala sobre mudanças no estilo na Arábia Saudita

Bruna Biancardi, devem se acostumar com algumas regras impostas pela lei islâmica. Uma das principais restrições se aplicam à Bruna, que deve mudar seu estilo de vestimento em respeito à cultura e religião local. Na Arábia, ela deverá se vestir de maneira discreta, cobrindo a maioria de seu corpo. Contudo, por ser estrangeira, ela pode optar por não usar o véu típico na cabeça.