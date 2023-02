Anitta usou mais de R$ 1,5 milhão em joias no Grammy

Anitta foi indicada na categoria de Artista Revelação ostentou acessórios da Tiffany & Co. na premiação

No último domingo, 5, aconteceu o 65ª Grammy Awards em Los Angeles, nos Estados Unidos e o Brasil estava muito bem representado! A nossa Girl from Rio, Anitta foi indicada na categoria de Revelação do Ano.

Anitta (29) cruzou o tapete vermelho da premiação com um look poderoso com um vestido Versace vintage, de cauda longa e renda. A produção luxuosa foi complementada com várias jóias de platina e diamantes da Tiffany & Co. O colar é o destaque da produção: avaliado em R$ 455 mil, ele conta com uma pedra chamada Kunzita.

Os brincos de argola e o bracelete, também cravejados de diamantes, custam R$ 312 mil e R$ 428 mil, respectivamente. Anitta também usou dois anéis nada básicos, que podem ser adquiridos por R$ 167 mil, cada.

Fazendo algumas contas, Anitta usou uma soma de R$ 1,52 milhão em joalheria! Além da dona do hit Envolver, outra cantora que chamou a atenção com joias extravagantes foi Taylor Swift, que desfilou com um par de brincos avaliado em mais de R$ 15 milhões.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Anitta 🎤 (@anitta)

Anitta foi aos stories de seu Instagram nesta segunda-feira, 6, para se pronunciar sobre o Grammy Awards 2023 e agradecer o carinho de seus fãs.

“Foi muito lindo, algumas pessoas depois me mandaram mensagem me consolando mas gente eu não estou triste viu? Eu to muito feliz, resultado mesmo é uma coisa que a gente não consegue prever e tá tudo bem” disse a cantora, “mas o mais incrível mesmo, era me ver lá, eu nem tava acreditando ,eu me olhava naquele lugar e pensava gente ‘eu to aqui com essas pessoas incríveis.'" continuou.

Ela ainda complementou dizendo que o que a mais a deixa feliz disso tudo foi que quando ela concorreu a essa categoria no Brasil ela perdeu: “Muita gente incrível que concorreu a artista revelação perdeu e depois fez uma carreira incrível… pode ser que represente algo”

“Muito obrigada pelo carinho e todas as mensagens lindas, eu me senti muito especial”, finalizou.