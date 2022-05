Anitta usa vestido de metal avaliado em mais de R$ 263 mil no Billboard Music Awards

Saiba os detalhes do vestido luxuoso usado por Anitta durante o Billboard Music Awards 2022

Redação Publicado em 16/05/2022, às 12h44

É ela! Anitta (29) foi um dos assuntos mais comentados durante o Billboard Music Awards 2022. A brasileira, que apresentou uma das maiores categorias da noite na premiação, roubou a atenção toda para ela.

Para a noite, a brasileira vestiu uma colaboração das marcas de luxo Fendi e Versace. Esgotada no site oficial da grife, o vestido está à venda por cifras que partem de R$ 263 mil reais e faz parte da coleção pré-Outono 2022.

O vestido possui um decote poderoso, sustentado por duas tiras que traziam os logos das grifes, costas nuas e uma fenda na perna serviu muito glamour no tapete vermelho da premiação.

A peça de malha de metal, da Fendance, como foi chamada a fusão das etiquetas, desenhava-se ao corpo da artista com uma poderosa fenda.

O vestimento foi completado por sandálias de salto alto, na cor azul, da marca Jimmy Choo, à venda por US$ 1,1 mil dólares, cerca de R$ 6 mil reais na cotação atual. E acessórios da Tiffany and Co.

Anitta aposta em vestido de metal da colaboração Fendance, das marcas Fendi e Versace, para 2022: