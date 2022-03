Anitta e Bruna Marquezine se encontram em Paris e cantora celebra amizade

Cantora Anitta encontrou Bruna Marquezine na Semana de Moda de Paris e se declarou para a atriz com música de Fábio Jr.

CARAS Digital Publicado em 06/03/2022, às 13h53

As musas Anitta (28) e Bruna Marquezine (26) se encontraram em Paris!

As artistas brasileiras aproveitaram a Semana de Moda na capital francesa e posaram juntas para fotos, celebrando a parceria.

Afastando rumores de que não se davam bem pelo fato de a cantora ter ficado com o ex da atriz, o jogador de futebol Neymar Jr. (30) no Carnaval de 2019, Anitta compartilhou fotos ao lado de Bruna andando pelas ruas de Paris e se declarou com música de Fábio Jr. (68), Só Você.

"Demorei muito pra te encontrar/ Agora eu quero só você/ Teu jeito todo especial de ser", usou o trecho em postagem.

Em seu feed no Instagram, no sábado, 05, a atriz também postou registros do momento. Para a ocasião, ela optou por um vestido longo preto com sobretudo azul. Já a cantora, escolheu um vestido com detalhes em renda e uma jaqueta.

Vale lembrar que é a segunda vez que elas são vistas juntas neste ano. Bruna Marquezine curtiu show do bloco de Anitta em fevereiro.

Bruna Marquezine rebate comentário machista na web

Recentemente, Bruna Marquezine rebateu um comentário machista feito por um seguidor sobre seu look escolhido para desfile da marca Yves Saint-Laurent, durante a Paris Fashion Week. "Não se preocupe comigo e nem com os meu peitos. E eu estou na Europa, aqui é normal. Não é essa cafonice do Brasil que só aceita ver teta em carro alegórico no carnaval!", escreveu ela.

Confira os registros do encontro de Anitta e Bruna Marquezine: