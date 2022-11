Anitta abre álbum de fotos com looks do Grammy Latino

Looks!

Cantora Anitta mostra detalhes de seus looks para apresentar e cantar no Grammy Latino

CARAS Digital Publicado em 18/11/2022, às 19h28

Na noite desta quinta-feira, 17, aconteceu em Las Vegas, nos Estados Unidos, a premiação do Grammy Latino. Com brasileiros ganhando, que roubou a cena foi Anitta (29), que apresentou e cantou no evento.

Em suas redes sociais, a cantora deu mais detalhes de seus looks escolhidos para a noite especial. Nas fotos, podemos ver quatro looks diferentes. O primeiro, o vestido de pavão, que foi em homenagem à Xuxa Meneghel. O segundo, um vestido preto meio transparente, com um laço.

Logo depois, ela mostra um dos looks que escolheu para sua apresentação durante a premiação. De shortinho curto e top branco, a cantora colocou o corpão para jogo durante o show, além de estar descalça. E para encerrar, ela aparece com um top de mangas longas, verde e laranja, com uma saia branca com flores laranjas.

Nos comentários da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram, amigos e seguidores fizeram questão de elogiar a cantora. “Linda”, exaltou a cantora Lexa. “Você arrasou demais, fiquei arrepiada. Eu amei muito”, exaltou a apresentadora Sabrina Sato. “Coisa mais linda”, exclamou a ganhadora do Big Brother Brasil Juliette.

Veja a publicação da cantora Anitta mostrando detalhes dos looks que usou durante o Grammy Latino:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Anitta 🎤 (@anitta)



Anitta reage ao ser indicada ao Grammy Awards

A cantora Anitta está fazendo história nas premiações internacionais. Desta vez, a musa foi indicada pela primeira vez ao Grammy Awards, que é a maior premiação da música, e comemorou a conquista. Ela está disputando a categoria de Best New Artist – Artista Revelação. Nas redes sociais, os fãs ficaram encantados com um vídeo da reação dela ao receber a notícia da indicação.

Nas imagens, que estão circulando na web, Anitta aparece dentro de um carro com seus amigos, que viram a indicação pelo celular. Ela fica boquiaberta com a notícia e pergunta: "O quê?", antes de ser abraçada por seu colega. Pouco depois, Anitta deixou um recado de agradecimento nas redes sociais. “Uau! Nunca na minha vida eu imaginei que este momento chegaria. Eu sou do Brazil, pessoal. Eu digo... uau! Estou sem palavras. Obrigada, obrigada, obrigada... Gratidão sempre. Ganhando ou perdendo, essa é a maior conquista que eu poderia imaginar. Muito amor por todos os outros indicados, fazendo história”, disse ela.