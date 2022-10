Andressa Suita elege look confortável para dia de trabalho em São Paulo: "Linda"

Influenciadora digital Andressa Suita elegeu um look confortável fashionista para um dia em São Paulo

Redação Publicado em 25/10/2022, às 09h22

A modelo e influenciadora digital Andressa Suita (34) usou suas redes sociais na última segunda-feira, 24, para mostrar seu look para o dia de trabalho em São Paulo. Em suas redes sociais, Andressa compartilhou diversas fotos e arrancou elogios na web.

Em seu perfil oficial do Instagram, Andressa Suita compartilhou uma sequência de fotos mostrando seu dia em São Paulo.

Para o dia de trabalho, a esposa do cantor Gusttavo Lima (33) apostou em um look confortável. Andressa combinou uma camiseta básica com uma calça jeans estilosa. Além disso, a modelo completou a produção com uma bolsa laranja e um sapato estilo scarpin branco.

Nos comentários do post de Andressa Suita, seus seguidores usaram o espaço para exaltar a beleza da modelo: "Linda!", disse um. "Musa empreendedora", ressaltou outro. "Maravilhosa demais", escreveu o terceiro.

Veja o look de Andressa Suita:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Andressa Suita (@andressasuita)

Andressa Suita exibe aerolook ao posar de tênis diferentão com salto

A modelo Andressa Suita usou as redes sociais recentemente para exibir mais um look de viagem e encantou os seguidores! Após curtir temporada nos Estados Unidos, a influenciadora digital retornou ao Brasil na companhia do marido, Gusttavo Lima, e dos filhos do casal, no jatinho da família. Em seu perfil no Instagram, a loira compartilhou cliques em que aparece no carro, usando um boné bege, combinando com calça de moletom e bolsa da grife Chanel, além de um cropped branco. O tênis de Andressa chamou atenção, já que possui salto, e é da marca Balenciaga, que custa cerca de R$ 11 mil.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!