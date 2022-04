Ana Hickmann escolheu uma produção monocromática para apresentar o Hoje em Dia desta quarta-feira, 6

CARAS Digital Publicado em 06/04/2022, às 15h18

Nesta quarta-feira, 6, Ana Hickmann (41) chamou atenção ao apostar em uma produção linda e elegante para comandar o programa Hoje Em Dia.

A apresentadora publicou em suas redes sociais alguns cliques mostrando com detalhes seu visual elegante com stylist de sua própria irmã, Fernanda Hickmann, e produção de moda de Renata Lima, surgindo a frente do programa com um conjunto de linho rosa da Linzzi.

A loira surgiu belíssima com um blazer alongado de R$499,90 e uma saia curta, que pode ser encontrada no site da marca por R$219,90. Por baixo, ela colocou um cropped de linho em um tom mais forte de rosa.

Para completar a produção, a loira optou por usar uma sandália branca de salto alto, brincos de pérolas e uma maquiagem leve e glow.

O detalhe ficou por conta das unhas, que Ana combinou com a cor do look escolhendo uma francesinha rosa.

Confira alguns cliques com os detalhes do look elegante que Ana Hickmann escolheu para apresentar o Hoje em Dia:

Ana Hickmann aposta em look de alfaiataria rosa no Hoje em Dia. Crédito: Reprodução/Instagram