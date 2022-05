Ana Hickmann aposta em conjunto coladinho e make poderosa para apresentação do 'Hoje em Dia'

Ana Hickmann arrancou elogios do público do Hoje em Dia, ao surgir com um look coladinho e uma make poderosa

CARAS Digital Publicado em 25/05/2022, às 19h10

Ana Hickmann aposta em conjunto coladinho e make poderosa para apresentação do 'Hoje em Dia' - Reprodução/Instagram