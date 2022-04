Acessórios, estilo vintage e penteados: As tendências no tapete vermelho do Grammy 2022

Celebridades presentes no Grammy 2022 esbanjaram estilo no tapete vermelho da premiação

CARAS Digital Publicado em 04/04/2022, às 12h10

No último domingo, 03, aconteceu a cerimônia do Grammy Awards 2022! E claro, as celebridades presentes no evento mostraram todo estilo no tapete vermelho da premiação.

O tapete vermelho foi marcado por tendências da moda 2022, e claro, do estilo pessoal de cada artista presente na premiação. E alguns looks usados pelas celebridades deram o que falar na internet.

Dua Lipa (26) surpreendeu ao usar um Gianni Versace vintage. O bondage dress é de 1992, e Dua Lipa sustentou o look com detalhes transparentes e diversos detalhes em dourado, que claro, enlouqueceu os fãs da grife francesa.

Do outro lado, Billie Eilish (20), que homenageou Taylor Hawkins em sua apresentação, optou por uma silhueta oval e seguiu o estilo gótico com Rick Owens da coleção 2022.

Destacar silhuetas com certeza é uma das tendências de 2022, e diversas celebridades usaram e abusaram. Olivia Rodrigo (19), a queridinha da premiação, apostou em um vestido Vivienne Westwood, com marcações de uma silhueta em pedrarias.

Seguindo com a tendência, Halsey (27) também usou e abusou de marcações na silhueta. A cantora apostou em um vestido que segue o estilo vintage e gótico. No look, Halsey esbanjou poder e sensualidade com o look, que na parte superior é um estilo 'corselet' em veludo.

Doja Cat (26), ganhadora do Grammy, também foi destaque no tapete vermelho. A cantora apostou em um vestido azul em pedrarias. Além disso, a cantora completou o look com uma bolsa em vidro.

Lady Gaga (36) seguiu com o estilo clássico. A cantora esteve presente na premiação usando um Amani Privé em preto e branco.

E o príncipe do pop, Justin Bieber (28), foi ao tapete vermelho ao lado da esposa, Hailey Bieber (25). Para a ocasião, Justin surgiu usando um terno oversized da Balenciaga, com um crocs da mesma marca.

Durante o tapete vermelho, as celebridades exibiram os estilos e as tendências de 2022 a partir do estilo pessoal, como o caso de Dua Lipa, que mostrou a sensualidade através de uma peça vintage.

Um dos destaques do tapete vermelho também foram os acessórios e penteados. O estilo 'anos 2000' esteve bem presente nos looks das celebridades. Doja Cat e Billie Eilish mostraram bem esses penteados tão queridos pelo público em 2022. Mostrando que a tendência voltou com tudo.

E Lady Gaga, que sempre virou notícia ao exibir seus looks chamativos em premiações, recentemente está na vibe 'clássica' esbanjando elegância e mostrando seu estilo próprio através das peças.

- Grammy 2022: Confira a lista completa dos vencedores da 64ª cerimônia da premiação

Dua Lipa de Versace no Grammy 2022 - Foto: Getty Images

Halsey apostou no estilo 'gótico' para a premiação - Foto: Getty Images

Doja Cat com vestido de pedrarias - Foto: Getty Images

Lady Gaga de Armani Privé - Foto: Getty Images

Billie Eilish no estilo oversized - Foto: Getty Images

Justin e Hailey Bieber - Foto: Getty Images

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CARAS (@carasbrasil)