Mega Oferta da Amazon: confira eletrônicos incríveis para garantir no último dia de evento

Echo, Kindle, notebooks e muitos outros itens em oferta para você garantir

Hoje é o último dia de Mega Oferta da Amazon! O evento reúne itens das mais diversas categorias do site com descontos exclusivos para membros Prime. Para ter acesso a todos eles, basta se tornar um assinante por apenas R$14,90 por mês. Além de conferir promoções exclusivas, você tem frete grátis em produtos elegíveis e acesso a serviços incríveis, como Prime Vieo, Amazon Music, Prime Reading e muito mais!

Para te ajudar a aproveitar o último dia de evento da melhor forma possível, preparamos uma lista com vários eletrônicos com ofertas imperdíveis do site. Confira e escolha seus itens favoritos:

1. Echo Dot 5ª geração: https://amzn.to/3POiGlh

Descrição do produto: 1 alto-falante de 1,73” com direcionamento frontal | Áudio de alta definição sem perdas | Detecção de movimento | Sensor de temperatura | Controles de privacidade | Dimensões de 99mm x 99mm x 90mm.

Reprodução/Amazon

2. Fire TV Stick: https://amzn.to/3ZX6Hqb

Descrição do produto: ideal para streaming em alta definição com comandos de TV | Imagem Full HD 1080p | Áudio Dolby Atmos | Controle remoto por voz com Alexa | Armazenamento 8GB | Memória RAM 1GB.

Reprodução/Amazon

3. Novo Kindle 11ª geração: https://amzn.to/3Qa584O

Descrição do produto: tela de 6” | Resolução de 300ppi | Antirreflexo | Iluminação embutida com 4 LEDs | Tela sensível ao toque.

Reprodução/Amazon

4. Echo Show 8, 2ª geração: https://amzn.to/3LWlZph

Descrição do produto: smart display HD de 8” | Resolução de 1280 x 800 pixels | 2 alto falantes de 2,0” | 4 microfones | Câmera de 13MP | Dimensões de 200mm x 135mm x 99mm.

Reprodução/Amazon

5. iPhone 12, Apple: https://amzn.to/48PEfdK

Descrição do produto: tela Super Retina XDR de 6,1” | Câmera Dual 12MP, sistema de câmera Ultra Wide e Wide | Câmera frontal 12MP TrueDepth | Chip Bionic A14 com próxima geração Motor Neural | Classificação IP68.

Reprodução/Amazon

6. Samsung Book Intel Core i5: https://amzn.to/3ZNT2Sm

Descrição do produto: Windows 11 Home | Armazenamento 8GB | SSD 256GB | Intel Iris Xe | Tela 15,6” Full HD LED.

Reprodução/Amazon

7. Acer Notebook Nitro 5: https://amzn.to/3RTiQdB

Descrição do produto: Tela de 15,6” Full HD | Tecnologia DTS X: ultra áudio | GPU Nvidia GeForce RTX 3050 | 4GB de memória dedicada | Processador Intel Core i5, 11ª geração.

Reprodução/Amazon

8. Smart TV LED Crystal UHD, Samsung: https://amzn.to/3RSXIED

Descrição do produto: tela de 60” | Tecnologia de conectividade Bluetooth, Wi-Fi, USB, Ethernet, HDMI | Resolução 4K.

Reprodução/Amazon

9. Tablet S7 FE, Samsung: https://amzn.to/3ZQBzsr

Descrição do produto: tela grande de 12,4” | Display vibrante, otimizado para produtividade e criatividade.

Reprodução/Amazon

10. Samsung Galaxy S23: https://amzn.to/3PObplC

Descrição do produto: tela infinita de 6,8” | Câmera quádrupla traseira + câmera de selfie | Armazenamento de 512GB | Memória RAM de 12GB | Processador Qualcomm Snapdragon 8 Gen | Dual Chip.

Reprodução/Amazon

11. Samsung Galaxy Z Flip5: https://amzn.to/3PKcV8a

Descrição do produto: tela dobrável infinita de 6,7” | Dual Chip | 256GB de memória interna | 8GB RAM | Câmera dupla até 12MP + Selfie 10MP | Wireless Power Share.

Reprodução/Amazon

12. Echo Buds, 2ª geração: https://amzn.to/3rMLume

Descrição do produto: cancelamento de ruído ativo | Assistente de voz Alexa | Até 5 horas de bateria com carga total | Até 15 horas com estojo de recarga | Até 2 horas com carga rápida de 15 minutos | Classificação IPX4 de resistência à água | Tamanho customizável.

Reprodução/Amazon

13. Caixa de som PartyBox, JBL: https://amzn.to/3LWq1OF

Descrição do produto: dois níveis de graves profundos e JBL Original Pro Sound | Show de luzes dinâmico com LED RGB | Até 12 horas de bateria | Resistente à água com classificação IPX4.

Reprodução/Amazon

14. Fone de ouvido, Multilaser: https://amzn.to/3QbshUz

Descrição do produto: haste acolchoada e ajustável | Earpads extra macios para melhor conforto | Bivolt.

Reprodução/Amazon

15. Apple Watch SE, 2ª geração: https://amzn.to/46LbcGs

Descrição do produto: GPS + celular | Tela retina com até 1000 nits de brilho | Resistente à água até 50m | Notificações de frequência e ritmo cardíacos | Bateria de até 18 horas.

Reprodução/Amazon

Vale lembrar que os preços e quantidade disponível dos produtos condizem com os da data da publicação deste post. Além disso, assinantes Amazon Prime recebem os produtos com mais rapidez e frete grátis, e a CARAS Digital pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página.

Aproveite Frete GRÁTIS, rápido e ilimitado com Amazon Prime: https://amznto/3a0brjU

Amazon Music Unlimited – Experimente 30 dias grátis: https://amzn.to/3d118OJ

Baixe agora o aplicativo da Amazon: https://amzn.to/3CV1VQy