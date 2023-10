Mega Oferta da Amazon: 10 CDs e vinis incríveis para você colecionar

Confira ofertas imperdíveis de CDs e vinis disponíveis no site da Amazon

A Mega Oferta ainda está rolando na Amazon e, se você está a fim de aproveitar os descontos exclusivos para membros Prime, que tal conferir os CDs e vinis disponíveis no site? Pensando nisso, preparamos uma lista com 10 opções que vão conquistar um colecionador e que você vai amar ter em casa!

Para ter acesso a todas as ofertas exclusivas para membros Prime, basta se tornar um assinante por apenas R$14,90 por mês. Além de conferir promoções exclusivas, você tem frete grátis em produtos elegíveis e acesso a serviços incríveis, como Prime Video, Amazon Music, Prime Reading e muito mais!

Confira a seleção de CDs e vinis e escolha seus favoritos:

1. Three Cheers for Sweet Revenge, My Chemical Romance: https://amzn.to/3LUk04W

Neste álbum, que estabeleceu a banda de sucesso nos anos 2000, são combinados sons de punk, metal e emo, com músicas como “I’m not okay (I Promise)”, “Helena the Ghost of You” e muitas outras que inspiraram um exército de fãs, que permanecem leais até hoje.

Reprodução/Amazon

2. Rush!, Maneskin: https://amzn.to/3rINig5

O mais recente álbum da sensação mundial do rock contém a faixa “Kools Kids”, recentemente estreada ao vivo com “The Loneliest”, sucesso do grupo, um ode às baladas clássicas do rock old-school.

Reprodução/Amazon

3. Physical Graffiti, Led Zeppelin: https://amzn.to/3QawV5b

O sexto álbum de estúdio da banda inglesa reúne uma variedade de estilos, incluindo hard rock, rock progressivo, rock’n’roll e folk.

Reprodução/Amazon

4. Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, The Beatles: https://amzn.to/3tp9GLP

A mixagem estéreo de 2017 do álbum foi obtida diretamente das fitas originais de quatro faixas. Elogiado por fãs e críticos em todo o mundo, o álbum é um dos lançamentos mais celebrados do ano.

Reprodução/Amazon

5. Greatest Hits, Queen: https://amzn.to/46m6Shl

Lançado em vinil, o álbum inclui grandes sucessos clássicos da banda, como “Queen Another One Bites the Dust”, “Bohemian Rhapsody”, “Don’t Stop Me Now” e muito mais.

Reprodução/Amazon

6. Red (Taylor’s Version), Taylor Swift: https://amzn.to/3ZNKhYv

Reunindo emoções tumultuosas da cantora, suas canções discutem sentimentos complexos e conflitantes. A nova versão de Taylor Swift reúne 30 músicas, sendo 9 delas inéditas.

Reprodução/Amazon

7. Fame, Lady Gaga: https://amzn.to/3QaMo5d

Neste álbum, a artista reúne estilos como dance-pop, electro-pop e rock, com um toque de disco e influência da música dos anos 1980. Liricamente, traz o amor de Gaga pela fama em geral, ao mesmo tempo em que lida com assuntos como amor e dinheiro.

Reprodução/Amazon

8. The Car, Arctic Monkeys: https://amzn.to/3POT6N1

O sétimo álbum de estúdio da banda inglesa se baseia no som anterior do grupo, Tranquility Base Hotel & Casino (2018). Apresenta uma grande variedade de gêneros, que incluem art rock, rock orquestral, lounge pop, pop barroco e funk, bem como elementos do jazz e influências de soul music, eletrônico e outros.

Reprodução/Amazon

9. Four, One Direction: https://amzn.to/45sBM6n

O quarto álbum de estúdio da boy band inglesa-irlandesa foi lançado em 2014, e traz grandes sucessos como os singles “Steal My Girl” e “Night Changes”.

Reprodução/Amazon

10. Damn, Kendrick Lamar: https://amzn.to/45GoaVj

O quarto álbum de estúdio do rapper americano foi lançado em 2017 e categorizado como hip hop consciente, um gênero incorporado pelo artista e seu álbum anterior To Pimp a Butterfly. Também reúne elementos de trap, R&B contemporâneo e pop.

Reprodução/Amazon

Vale lembrar que os preços e quantidade disponível dos produtos condizem com os da data da publicação deste post. Além disso, assinantes Amazon Prime recebem os produtos com mais rapidez e frete grátis, e a CARAS Digital pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página.

Aproveite Frete GRÁTIS, rápido e ilimitado com Amazon Prime: https://amznto/3a0brjU

Amazon Music Unlimited – Experimente 30 dias grátis: https://amzn.to/3d118OJ

Baixe agora o aplicativo da Amazon: https://amzn.to/3CV1VQy