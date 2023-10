Jogos, livros, brinquedos e mais: 11 itens em oferta na Amazon para o Dia das Crianças

Aproveite a Mega Oferta e garanta presentes incríveis para os pequenos nessa data especial

O Dia das Crianças está chegando e, se você ainda não encontrou o presente perfeito para os pequenos, não pode perder essas dicas! Preparamos uma lista super especial com 11 brinquedos, jogos, livros e muitos outros itens que estão em oferta na Amazon para você garantir. Demais, né?

Vale ressaltar, também, que o site está oferecendo uma Mega Oferta para clientes Prime nos dias 10 e 11 de outubro, com descontos exclusivos para assinantes. Não deixe de se tornar um e conferir preços super especiais nas mais diversas categorias!

Confira nossa seleção e garanta presentes incríveis nessa data especial.

1. Barbie Casa dos Sonhos: https://amzn.to/46mulil

Essa versão atualizada da icônica casa de bonecas possui 75 peças para contar histórias e 10 diferentes áreas para brincar: cozinha, sala de estar, sala de jantar, quarto, banheiro, closet, sala extra, varanda, piscina e escorregador.

2. Hamster Mania Pets Alive, Candide: https://amzn.to/3Q9lHxO

Esses adoráveis hamsters de pelúcia interativos são perfeitos para os pequenos que amam animais de estimação. Eles se movimentam, cantam e emitem sons engraçados.

3. Conjunto Hot Wheels HW Legends: https://amzn.to/46GzelV

Esse conjunto inclui 6 carros Hot Wheels que ganharam status lendário no universo dos carrinhos. Cada um tem decorações autênticas e designs realistas.

4. A parte que falta, de Shel Silverstein: https://amzn.to/46Jc8LM

Neste clássico, acompanhamos a busca pela completude e refletimos sobre relacionamentos de uma forma sensível. Nele, autores de todas as idades vão se deparar com questionamentos sobre o que é amor e o quanto dependemos dos outros para nos sentirmos plenamente felizes.

5. UNO Original, Mattel: https://amzn.to/3ZNId2t

Use as cartas deste jogo incrível para combinar cores e números. As cartas de ação especiais e curingas também vão surgir para emoções inesperadas que podem mudar tudo!

6. Dobble Harry Potter, Galápagos Jogos: https://amzn.to/3rL7o9n

Esse jogo possui cinco modos diferentes de ser aproveitado. Corra para encontrar o símbolo que se repete entre as duas cartas antes dos seus oponentes!

7. Jogo Perfil, Grow: https://amzn.to/3F8FaZd

A cada carta, você terá dicas sobre pessoas, anos, coisas ou lugares, para deduzir de quem é o perfil em questão. A cada rodada, uma carta com um perfil secreto é sorteada, e os jogadores recebem dicas.

8. Laptop Peppa Pig, Candide: https://amzn.to/3RMeGo0

Esse laptop infantil é bilíngue (português e inglês) e conta com diferentes atividades, incluindo músicas, letras, palavras, ortografia, perguntas e respostas, soma e divisão.

9. Super Banco Imobiliário, Brinquedos Estrela: https://amzn.to/45jSmVL

O tradicional jogo do Banco Imobiliário conta, dessa vez, com a máquina de crédito e débito para as transações bancárias. Inclui um tabuleiro, 28 títulos de posse, 6 cartões, 80 casas, dois dados, 6 marcadores de metal, uma máquina de cartão, 32 notícias e um manual.

10. Brincando de engenheiro, Xalingo: https://amzn.to/45uguFb

Esse jogo é composto por 73 peças de madeira de vários formatos, que possibilitam montagens infinitas. Perfeito para o desenvolvimento do pensamento lógico, criatividade e coordenação motora.

11. Game Pop It Educativo, Ousare: https://amzn.to/3RNBGmF

Esse brinquedo anti-stress é sensorial e perfeito para um presente inesquecível. Possui quatro modos de jogos: passagem, padrão de memória, pontuação e multijogador.

Vale lembrar que os preços e quantidade disponível dos produtos condizem com os da data da publicação deste post. Além disso, assinantes Amazon Prime recebem os produtos com mais rapidez e frete grátis, e a CARAS Digital pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página.

