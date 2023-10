Dia das Crianças: 10 brinquedos para garantir na Mega Oferta da Amazon

Confira dicas de brinquedos incríveis para garantir com desconto

A Mega Oferta ainda está rolando no site da Amazon e, pensando nisso, que tal aproveitar para garantir brinquedos incríveis com desconto para o Dia das Crianças? Para te ajudar nessa missão, preparamos uma lista com 10 produtos que vão fazer a alegria dos pequenos nessa data especial e que você não pode deixar de conferir.

Confira nossa seleção:

1. Carrinho robô 5 em 1, Mega Compras: https://amzn.to/48M35LJ

Esse carrinho robô 5 em 1 pode ser montado e desmontado, possui luzes que acendem, músicas alegres e divertidas e um design super divertido.

2. Cozinha infantil Top Kitchen, Replay Kids: https://amzn.to/48SmA5t

Essa maleta possui dois tipos de bancadas (uma menor, para atendimentos expressos, e outra maior para diversas outras brincadeiras). A cozinha infantil estimula a criatividade e imaginação das crianças por meio do faz de conta.

3. Quebra-cabeça de alfabeto, Yaha: https://amzn.to/3PT2fUN

Esse quebra cabeça de madeira com o alfabeto exercita habilidades de coordenação motora das crianças, estimula a capacidade de análise e contribui para o desenvolvimento do pensamento lógico e aprimoramento da atenção.

4. Cadeira de descanso musical, Protek: https://amzn.to/3rM0tN9

Essa cadeira de descanso conta com uma vibração e suave melodia para os pequenos, mantendo-os entretidos. Além disso, possui três mordedores coloridos, lúdicos e atóxicos para embalar os sonhos dos bebês.

5. Caixa registradora Creative Fun, Multikids: https://amzn.to/45s99WL

Essa caixa registradora permite que os pequenos tenham seu próprio negócio de faz de conta. Possui um cartão de crédito, calculadora, dinheirinhos em notas e moedas e vários itens de mercado para que o local seja montado.

6. Pacote com 5 carrinhos, Hot Wheels: https://amzn.to/45ntQmF

Para crianças que adoram emoção, esse kit é ideal! Conta com cinco modelos sortidos de carrinhos realistas em escala 1:64, complementando brincadeiras e coleções.

7. Zebra Blocos Surpresa, Fisher Price: https://amzn.to/45u6Pib

Com duas saídas diferentes, esse brinquedo educativo permite que as crianças empilhem blocos de maneira criativa e divertida.

8. Brincando de engenheiro, Xalingo: https://amzn.to/48Q0LmN

Composto por peças confeccionadas em madeira reflorestada, esse brinquedo conta com vários formatos que possibilitam montagens infinitas, fazendo com que as criações fiquem do tamanho que você preferir.

9. Boneco Mrs. Potato Head, Hasbro: https://amzn.to/46pkZT2

Com essa versão clássica do Senhor Cabeça de Batata, as possibilidades de criação são infinitas. Inclui um corpo de batata, uma base com pés e acessórios divertidos, nariz, orelhas, bigode, chapéu e óculos.

10. Laptop bilíngue LOL: https://amzn.to/46LEaGo

Esse laptop infantil bilíngue (português e inglês) possui diferentes grupos de atividades, como música, letras, palavras, ortografia, perguntas e respostas, soma e divisão.

Vale lembrar que os preços e quantidade disponível dos produtos condizem com os da data da publicação deste post. Além disso, assinantes Amazon Prime recebem os produtos com mais rapidez e frete grátis, e a CARAS Digital pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página.

