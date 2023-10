Cuidados com o cabelo: confira produtos que estão em mega oferta na Amazon

Máscara, secador, spray multifuncional e muitos outros itens para você garantir com desconto na rotina

Se você está procurando novos produtos para adicionar na rotina de cuidados com o cabelo, não pode deixar de conferir essa lista! Selecionamos 11 itens que estão com descontos exclusivos na Mega Oferta para membros Prime da Amazon e que prometem fazer toda a diferença no seu dia a dia. E tem de tudo: máscara, secador, spray multifuncional, fluído reparador e muito mais!

Confira nossa seleção e garanta mais itens em oferta na página oficial do evento:

1. Spray Curl Expression, L’Oréal Paris Professionnel: https://amzn.to/3ZTlXnP

Esse spray foi desenvolvido para secar os cabelos cacheados e secos de forma 37% mais rápida, fornecendo brilho e protegendo contra o frizz por até 48 horas.

2. Condicionador Nutritive Lait Vital, Kérastase: https://amzn.to/3RRSSqX

Altamente nutritivos para cabelos finos e médios, esse condicionador desembaraçante e ultraleve fornece proteção poderosa contra agressões externas, reforça a barreira hidrolipídica natural do cabelo e restaura a barreira de fibra comprometida, a elasticidade e a capacidade de maleabilidade.

3. Leave-in One United, Redken: https://amzn.to/48R2cRU

Com 25 benefícios em um único produto, esse leave-in possui tecnologia formada por três partes: karecare, complexo catiônico e óleo de coco. Ajuda a controlar o frizz, nutrir, proteger, desembaraçar os fios e muito mais, podendo ser aplicado em todos os tipos de cabelo.

4. Fluído reparador Essential, Braé: https://amzn.to/46s6Ynm

Esse fluido garante 5 benefícios incríveis para os fios: hidratação, reconstrução, proteção, reparação e brilho.

5. Super Máscara, Hidratei: https://amzn.to/48MACW6

Com ácido hialurônico, óleo de buriti e manteigas de murumuru e cupuaçu em sua fórmula, essa máscara hidrata profundamente os fios de maneira prática e eficaz.

6. Óleo de argan, Moroccanoil: https://amzn.to/48RWyz2

Indicado para todos os tipos de cabelo, esse óleo garante fios muito mais macios e brilhantes, além de nutrir e reparar a fibra capilar, restaurando as fibras naturais e devolvendo elasticidade.

7. Máscara para fortalecimento, Gota Dourada: https://amzn.to/3RVA5ep

Com mel, henna e aloe vera em sua fórmula, essa máscara de tratamento garante fios muito mais fortes e saudáveis.

8. Escova secadora Sublime Liss, Mallory: https://amzn.to/3QckKor

Essa escova pode ser utilizada para secar, alisar e modelar todos os tipos de cabelo. Possui cerdas mistas e de dupla altura, três temperaturas, fluxo de ar intenso para uma secagem rápida e tecnologia de íon Tourmaline, que sela as cutículas dos fios e garante menos frizz.

9. Chapa de cerâmica, Taiff: https://amzn.to/3tvkicf

Leve e ergonômica, essa chapa de cerâmica possui temperatura de até 180°C, garantindo um alisamento e modelagem prática e eficiente aos fios.

10. Modelador de cabelo, Vertix: https://amzn.to/3RUFkv2

Com design inovador e ergonômico, esse modelador possui aquecimento cerâmico, temperatura constante, tubo aderente e deslize perfeito nos fios.

11. Secador compacto, Philips: https://amzn.to/3RVkFH7

Com 1200W de potência, esse secador fornece o nível ideal de aquecimento, para uma secagem suave e com todos os cuidados que o seu cabelo merece. Além disso, possui tecnologia ThermoProtect, que fornece a temperatura de secagem e proteção adicional.

