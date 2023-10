Cuidados com o cabelo: 12 produtos na Mega Oferta da Amazon

Creme, máscara, leave-in e muitos outros itens incríveis para você adicionar na rotina de cuidados capilares

A Mega Oferta da Amazon está rolando com tudo no site! O evento, que acontece nos dias 10 e 11 de outubro, reúne milhares de ofertas exclusivas para membros Prime da Amazon - e nas mais diversas categorias do site. Demais, né?

E se você está procurando produtos incríveis para adicionar na rotina de cuidados com o cabelo, nós podemos te ajudar! Preparamos uma lista com 12 itens de ótima qualidade para você adicionar na sua rotina de cuidados, e a melhor parte é que todos eles estão com descontos imperdíveis!

Confira e não deixe de garantir seus favoritos:

1. Máscara capilar Hair-plastia, Eudora Siàge: https://amzn.to/3rIINSy

Essa máscara conta com exclusiva tecnologia Affinité 4D, que detecta os danos do cabelo e trata os fios até a camada mais profunda, mesmo apó o enxágue.

Reprodução/Amazon

2. Kit home care com hidratação, Trivitt Professional: https://amzn.to/46E6tq8

Esse kit contém um shampoo pós-química, um condicionador e uma hidratação intensiva. Juntos, garantem maciez e resistência aos cabelos quimicamente tratados, reparando a estrutura dos fios danificados e protegendo do frizz, ressecamento e pontas duplas.

Reprodução/Amazon

3. Máscara capilar Densidade, Lola Cosmetics: https://amzn.to/3rzIAkQ

Com fórmula rica em nutrientes, essa máscara trata desde a raíz e estimula o crescimento dos fios de forma mais forte, encorpado e saudável.

Reprodução/Amazon

4. Kit CicatriFios Plástica Capilar, Inoar: https://amzn.to/3RMpbaU

Esse kit conta com um shampoo e um condicionador para uma verdadeira plástica capilar. Possuem, em sua fórmula, rejucomplex3 e óleo de argan, que ajudam a hidratar, reduzir a quebra e o frizz e garantir brilho extremo.

Reprodução/Amazon

5. Shampoo Dercos Kera-Solutions, Vichy: https://amzn.to/46n9Im6

Indicado para cabelos danificados por químicas ou agressões térmicas, esse shampoo possui tecnologia de microrrestauração instantânea e compensa os danos associados à perda de queratina.

Reprodução/Amazon

6. Creme de pentear, Meu cacho minha vida, Lola Cosmetics: https://amzn.to/3Q9gDtp

Esse item possui finalização suave, capaz de proporcionar um super desembaraçar dos fios. Ideal para garantir brilho, maciez e hidratação às madeixas cacheadas!

Reprodução/Amazon

7. Óleo disciplinante Liso Mágico, Lowell: https://amzn.to/3RPwEWE

Esse óleo mágico poderoso ajuda a disciplinar e eliminar o frizz, além de garantir madeixas brilhantes e com movimento.

Reprodução/Amazon

8. Óleo de tratamento Argan Oil, Inoar: https://amzn.to/45uqZZ7

Com fórmula leve e hidratante, esse óleo de tratamento e finalização pode ser usado como potencializador de químicas e reparador de fios. Além disso, sela as cutículas, preserva a cor e protege as madeixas do calor de secador, prancha ou babyliss.

Reprodução/Amazon

9. Kit shampoo + condicionador, Phytoervas: https://amzn.to/46n9UBQ

Indicado para cabelos que precisam de produtos antiquedas, esse kit acompanha um shampoo e um condicionador para o dia a dia.

Reprodução/Amazon

10. Spray leave-in Rapunzel, Lola Cosmetics: https://amzn.to/3FbsJfc

Esse item, que funciona como um condicionador ou um leave-in, ajuda a prevenir o envelhecimento dos fios, estimula o crescimento e reduz a queda.

Reprodução/Amazon

11. Máscara de Quina Rosa, Haskell: https://amzn.to/45iJzn6

Esse produto multifuncional hidrata, reduz volume, dá brilho e pode ser usado com ou sem enxágue. Além disso, protege o cabelo contra os danos do dia a dia de forma incrível.

Reprodução/Amazon

12. Proteína Ela é Carioca, Lola Cosmetics: https://amzn.to/3RQ5EpU

Esse complexo proteico atua na reposição de proteínas do córtex do cabelo, reconstruindo o fio quebradiço e danificado. Três vezes mais efetivo na prevenção do aparecimento de pontas duplas!

Reprodução/Amazon

Torne-se um membro Prime agora mesmo - https://amzn.to/3NJW6sW

Vale lembrar que os preços e quantidade disponível dos produtos condizem com os da data da publicação deste post. Além disso, assinantes Amazon Prime recebem os produtos com mais rapidez e frete grátis, e a CARAS Digital pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página.

Aproveite Frete GRÁTIS, rápido e ilimitado com Amazon Prime: https://amzn.to/3a0brjU

Amazon Music Unlimited – Experimente 30 dias grátis: https://amzn.to/3d118OJ

Baixe agora o aplicativo da Amazon: https://amzn.to/3CV1VQy