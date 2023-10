Casa e decoração: 10 itens em oferta para você garantir

Aparador, cabideiro, jogo de cama e muitos outros produtos na Mega Oferta da Amazon

Se você está procurando itens para renovar a sua casa e a decoração, não pode perder essas dicas! Preparamos uma lista com 10 produtos que estão com ótimos descontos na Mega Oferta da Amazon e você precisa conferir. E tem de tudo: aparador, cabideiro, jogo de cama e muito mais!

Para ter acesso a todas as ofertas exclusivas para membros Prime, basta se tornar um assinante por apenas R$14,90 por mês. Além de conferir promoções exclusivas, você tem frete grátis em produtos elegíveis e acesso a serviços incríveis, como Prime Video, Amazon Music, Prime Reading e muito mais!

Confira nossa seleção de itens para casa e decoração:

1. Cabideiro porta-chave de parede, Artmovelar: https://amzn.to/3PNqjbH

Ideal para apartamentos, casas e quartos, este cabideiro é uma solução inteligente para manter os itens organizados e, ao mesmo tempo, aprimorar a decoração do ambiente. Com acabamento em MDF, garante resistência e durabilidade, permitindo que você pendure casacos, bolsas, chaves e outros itens.

Reprodução/Amazon

2. Aparador cantinho do café, JB Bechara: https://amzn.to/3Q7AA3L

Que tal apostar em um cantinho do café super estiloso em casa? Esse aparador resistente é produzido em MDP/MDF para que você apoie sua cafeteira e cápsulas, além de compartimentos internos para acomodar taças, garrafas, bandejas, copos e outros objetos essenciais.

Reprodução/Amazon

3. Kit 2 abajures, Marryluz: https://amzn.to/3QaVhf3

Esse kit com dois abajures possui itens versáteis, portáteis e uma ótima fonte de iluminação. Oferecem luz direcionada para leitura ou iluminação ambiente, proporcionando uma atmosfera acolhedora e relaxante.

Reprodução/Amazon

4. Escrivaninha com estante lateral, Artely: https://amzn.to/3RRr3PC

Torne agradável o tempo enquanto utiliza seu notebook com praticidade. Essa escrivaninha com estante lateral possui várias prateleiras para livros e objetos, otimizando o ambiente.

Reprodução/Amazon

5. Jogo de cama Classic, Paulo Cezar Enxovais: https://amzn.to/3ZPZvMq

Com toque extremamente macio e confortável com anti-pilling, esse jogo de cama é confeccionado em tecido Percal 400 fios de poliéster. É composto por três peças: um lençol ajustável, um lençol de cima e uma fronha.

Reprodução/Amazon

6. Vaso de vidro, Wolff: https://amzn.to/3rQsZgA

Com um design elegante, esse vaso de vidro traz o melhor do artesanato e da beleza europeia, para que você tenha um pouco desse romance clássico em casa. Uma peça simples e com toque moderno para a decoração.

Reprodução/Amazon

7. Capacho long Welcome, Kapazi: https://amzn.to/3QaSYc5

Com base antiderrapante, esse capacho é o produto ideal para quem deseja deixar a entrada de casa mais bonita e organizada. Possui um design moderno e estiloso, para que você receba os convidados de forma acolhedora.

Reprodução/Amazon

8. Kit 2 mesas de cabeceira retrô, RPM Móveis: https://amzn.to/3PNqALL

Em formato de nicho, essas mesas de cabeceira possuem design multifuncional e elegante, com espaços abertos que auxiliam na organização dos objetos, além de torná-lo mais visual e acessível.

Reprodução/Amazon

9. Aparador sala de jantar, RPM: https://amzn.to/3txKkve

Com design retrô, este aparador irá agregar charme e requinte ao ambiente. Possui quatro portas com dobradiças metálicas e uma prateleira para acomodar bebidas, objetos de decoração, taças e muito mais.

Reprodução/Amazon

10. Estante para livros, Ditália: https://amzn.to/45q6Y64

Prática, funcional e segura, essa cristaleira possui duas portas em vidro e quatro prateleiras que suportam até 20kg cada. Além de compor ambientes, é ideal para acomodar aparelhos de jantar, livros, utensílios e outros objetos decorativos.

Reprodução/Amazon

Vale lembrar que os preços e quantidade disponível dos produtos condizem com os da data da publicação deste post. Além disso, assinantes Amazon Prime recebem os produtos com mais rapidez e frete grátis, e a CARAS Digital pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página.

Aproveite Frete GRÁTIS, rápido e ilimitado com Amazon Prime: https://amznto/3a0brjU

Amazon Music Unlimited – Experimente 30 dias grátis: https://amzn.to/3d118OJ

Baixe agora o aplicativo da Amazon: https://amzn.to/3CV1VQy